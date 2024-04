Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados - 07/07/2023 Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), subiu o tom contra o governo, nesta quinta-feira (11). Em entrevista à imprensa, o parlamentar tratou de fazer duras críticas ao ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT).

Ao ser perguntado sobre um suposto enfraquecimento de seu poder após a votação que manteve a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) , Lira negou e responsabilizou Padilha pelos rumores.

"Essa notícia foi vazada do governo e, basicamente, do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, um incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem [quarta-feira] a votação foi de cunho individual, cada deputado responsável pelo voto que deu. Não tem nada a ver", afirmou Lira, que participou de uma feira agroindustrial na cidade de Londrina, no norte do Paraná.

Na conversa com jornalistas, Lira afirmou que é "lamentável" ver membros do governo "plantando mentiras". "É lamentável que integrantes do governo interessados na estabilidade da relação harmônica entre os Poderes fiquem plantando essas mentiras, notícias falsas, que incomodam o Parlamento. E, depois, quando o Parlamento reage, acham ruim", declarou o presidente da Câmara.

Por fim, o presidente da Câmara garantiu que o resultado da votação que manteve a prisão de Chiquinho Brazão não irá interferir nas votações de outras pautas na Casa.

