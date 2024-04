Reprodução: governo Presidente Lula

A Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (11) mostra a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás. O petista tem maior aprovação entre os paulistas e mineiros, com validação de 50% e 52% dos entrevistados, respectivamente.

Foi pedido também para os entrevistados avaliarem o governo como positivo, regular ou negativo. No Paraná e em Goiás, o presidente foi pior avaliado, com 41% e 40% dos entrevistados, respectivamente, considerando o governo uma má gestão.

O levantamento foi realizado com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 7 de abril.

São Paulo

No estado de São Paulo, a Quaest ouviu 1.656 eleitores, com margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo a pesquisa, há um empate técnico dentro da margem de erro entre os que aprovam e desaprovam Lula como presidente. Veja:

Aprova: 50%

Desaprova: 48%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Em relação à avaliação de governo, os paulistanos entrevistados, 37% dos avaliaram o governo negativamente. Enquanto, 32% disseram que a gestão é positiva. Além disso, 29% disseram ser regular.

Positivo: 32%

Regular: 29%

Negativo: 37%

Não sabe/Não respondeu: 2%





Minas Gerais



Em Minas Gerais, a pesquisa ouviu 1.506 eleitores. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento também mostra empate técnico dentro da margem de erro, entre os eleitores que aprovam e desaprovam o governo. Há uma pequena vantagem numérica para a aprovação do presidente no estado mineiro.



Aprova: 52%

Desaprova: 47%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Na avaliação de governo, 34% consideram o governo de forma positiva. Enquanto isso, 35% avaliaram a gestão de forma negativa e 30% classificaram como regular.

Positivo: 34%

Regular: 30%

Negativo: 35%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Paraná

No Paraná, a Quaest ouviu 1.121 eleitores. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

O estado mostra a maior desaprovação de Lula entre os quatro onde a pesquisa foi realizada. Veja:



Aprova: 44%

Desaprova: 54%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Na avaliação de governo, o estado paranaense também é o que mais avalia o petista de forma negativa.

Positivo: 30%

Regular: 27%

Negativo: 41%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Goiás

Em Goiás, a pesquisa ouviu 1.127 eleitores. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

Assim como SP e MG, o levantamento aponta empate técnico na aprovação e desaprovação de Lula, com uma pequena vantagem para os entrevistados que desaprovam.

Aprova: 49%

Desaprova: 50%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Em relação à avaliação de governo, 40% dos entrevistados goianos avaliaram o governo como negativo, enquanto 32% consideram a gestão positiva.



Positivo: 32%

Regular: 27%

Negativo: 40%

Não sabe/Não respondeu: 1%

