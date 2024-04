Lula Marques/ Agência Brasil - 10/04/2024 eunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados que manteve a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (RJ)

A Câmara dos Deputados confirmou nesta quarta-feira (10) por 277 votos a 129 a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão , acusado de envolvimento nos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018. Com essa decisão, Brazão continuará detido enquanto enfrenta as acusações.

A votação causou tensão entre os governistas, pois deputados de diversos partidos agiram para esvaziar a sessão e impedir que a prisão fosse mantida. Eram necessários pelo menos 257 votos para manter a prisão.

Durante o dia, parlamentares contrários à decisão argumentaram sobre o risco que isso poderia representar para outros deputados, enfatizando questões técnicas e a coesão corporativa.

Partidos como o PL, que deu 71 votos pela libertação do parlamentar, e o União Brasil, que expulsou Brazão da sigla após sua prisão, com 22 votos pela libertação, estiveram entre os que mais apoiaram a soltura. A votação teve um quórum de 435 deputados, com 78 ausentes e 28 abstenções.

Veja como votou cada deputado:

Voto Nome Partido UF



Sim Vicentinho PT SP

Não Paulinho Freire UNIÃO RN

Sim Delegada Ione AVANTE MG

Sim Felipe Carreras PSB PE

Não Vicentinho Júnior PP TO

Sim Fernando Coelho Filho UNIÃO PE

Sim Raniery Paulino REPUBLICANOS PB

Sim Gervásio Maia PSB PB

Não Geovania de Sá PSDB SC

Sim Dimas Gadelha PT RJ

Não Ana Paula Leão PP MG

Abstenção Waldemar Oliveira AVANTE PE

Não David Soares UNIÃO SP

Sim Robinson Faria PL RN

Sim Pedro Campos PSB PE

Não Marussa Boldrin MDB GO

Sim Dandara PT MG

Sim Charles Fernandes PSD BA

Não Marx Beltrão PP AL

Abstenção Icaro de Valmir PL SE

Sim Rodrigo Estacho PSD PR

Sim Márcio Biolchi MDB RS

Sim Geraldo Mendes UNIÃO PR

Não Vermelho PL PR

Não Helio Lopes PL RJ

Sim Luiz Nishimori PSD PR

Sim Daniel Barbosa PP AL

Sim Pastor Sargento Isidório AVANTE BA

Abstenção Rafael Prudente MDB DF

Sim Félix Mendonça Júnior PDT BA

Não Dr. Jaziel PL CE

Não Jefferson Campos PL SP

Sim Luisa Canziani PSD PR

Não Douglas Viegas UNIÃO SP

Abstenção João Maia PP RN

Sim Diego Andrade PSD MG

Abstenção Reinhold Stephanes PSD PR

Sim Paulo Alexandre Barbosa PSDB SP

Abstenção Ismael Alexandrino PSD GO

Sim Professora Luciene Cavalcante PSOL SP

Sim Alceu Moreira MDB RS

Sim José Priante MDB PA

Abstenção Eduardo da Fonte PP PE

Abstenção Célio Silveira MDB GO

Abstenção AJ Albuquerque PP CE

Sim Carlos Veras PT PE

Sim Josivaldo JP PSD MA

Sim José Nelto PP GO

Não Jadyel Alencar PV PI

Sim José Airton Félix Cirilo PT CE

Abstenção Thiago de Joaldo PP SE

Sim Rogéria Santos REPUBLICANOS BA

Não Chris Tonietto PL RJ

Não Hugo Leal PSD RJ

Sim Amom Mandel CIDADANIA AM

Sim Pedro Lucas Fernandes UNIÃO MA

Sim Lucas Redecker PSDB RS

Sim Socorro Neri PP AC

Não Júnior Mano PL CE

Sim Luciano Alves PSD PR

Sim Délio Pinheiro PDT MG

Sim Odair Cunha PT MG

Sim Erika Kokay PT DF

Abstenção Capitão Augusto PL SP

Sim Dr. Benjamim UNIÃO MA

Sim Diego Garcia REPUBLICANOS PR

Sim Aguinaldo Ribeiro PP PB

Sim Carlos Zarattini PT SP

Não Eli Borges PL TO

Não Coronel Fernanda PL MT

Sim Lucio Mosquini MDB RO

Sim Amanda Gentil PP MA

Não Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL SP

Não Dal Barreto UNIÃO BA

Sim Antonio Brito PSD BA

Sim Cleber Verde MDB MA

Sim Fernando Mineiro PT RN

Não Gutemberg Reis MDB RJ

Sim João Daniel PT SE

Abstenção Leur Lomanto Júnior UNIÃO BA

Sim Daniel Trzeciak PSDB RS

Não Pr. Marco Feliciano PL SP

Sim Acácio Favacho MDB AP

Não Sargento Gonçalves PL RN

Sim Vander Loubet PT MS

Não Ricardo Salles PL SP

Sim Loreny SOLIDARIEDADE SP

Sim Sidney Leite PSD AM

Sim Daiana Santos PCdoB RS

Não André Fernandes PL CE

Não Dr. Allan Garcês PP MA

Sim Célio Studart PSD CE

Não Marcos Tavares PDT RJ

Sim Junior Lourenço PL MA

Abstenção Julio Lopes PP RJ

Abstenção Arthur Oliveira Maia UNIÃO BA

Sim Coronel Telhada PP SP

Sim Joseildo Ramos PT BA

Sim Raimundo Costa PODE BA

Não Magda Mofatto PRD GO

Sim André Janones AVANTE MG

Sim Silvye Alves UNIÃO GO

Abstenção Joaquim Passarinho PL PA

Não Filipe Martins PL TO

Sim Delegado Caveira PL PA

Sim Diego Coronel PSD BA

Sim Alberto Mourão MDB SP

Sim Pedro Uczai PT SC

Sim Gabriel Nunes PSD BA

Sim Fernando Monteiro PP PE

Sim Rubens Pereira Júnior PT MA

Sim Dr. Francisco PT PI

Sim Jandira Feghali PCdoB RJ

Não Luiz Lima PL RJ

Sim Felipe Francischini UNIÃO PR

Sim Ossesio Silva REPUBLICANOS PE

Não Pastor Diniz UNIÃO RR

Sim Fábio Macedo PODE MA

Sim Max Lemos PDT RJ

Sim Renata Abreu PODE SP

Sim Gleisi Hoffmann PT PR

Sim Roberto Monteiro Pai PL RJ

Sim Luiz Gastão PSD CE

Abstenção Adilson Barroso PL SP

Sim Andreia Siqueira MDB PA

Não Carla Zambelli PL SP

Não Elmar Nascimento UNIÃO BA

Não Marcelo Moraes PL RS

Sim Miguel Ângelo PT MG

Não Luciano Vieira REPUBLICANOS RJ

Sim Otto Alencar Filho PSD BA

Abstenção Romero Rodrigues PODE PB

Sim Guilherme Uchoa PSB PE

Sim Reginaldo Lopes PT MG

Sim Reginete Bispo PT RS

Sim Ely Santos REPUBLICANOS SP

Não Coronel Chrisóstomo PL RO

Sim Dilvanda Faro PT PA

Sim Padre João PT MG

Não Sanderson PL RS

Sim Any Ortiz CIDADANIA RS

Sim Roseana Sarney MDB MA

Sim Maurício Carvalho UNIÃO RO

Abstenção Doutor Luizinho PP RJ

Sim Carol Dartora PT PR

Sim Juliana Cardoso PT SP

Não Pastor Eurico PL PE

Sim Glauber Braga PSOL RJ

Não Dani Cunha UNIÃO RJ

Abstenção Bebeto PP RJ

Não Sóstenes Cavalcante PL RJ

Sim Leonardo Monteiro PT MG

Sim Vinicius Carvalho REPUBLICANOS SP

Sim Pompeo de Mattos PDT RS

Sim Keniston Braga MDB PA

Não Dr. Fernando Máximo UNIÃO RO

Sim Átila Lins PSD AM

Sim Cezinha de Madureira PSD SP

Não General Girão PL RN

Não Raimundo Santos PSD PA

Não Marcel van Hattem NOVO RS

Sim Paulo Folletto PSB ES

Não Gustavo Gayer PL GO

Sim Carlos Sampaio PSD SP

Sim Augusto Puppio MDB AP

Não Delegado Paulo Bilynskyj PL SP

Sim Alexandre Lindenmeyer PT RS

Sim Flávio Nogueira PT PI

Sim Rui Falcão PT SP

Sim Duda Salabert PDT MG

Sim Alexandre Guimarães REPUBLICANOS TO

Sim Zezinho Barbary PP AC

Sim Zeca Dirceu PT PR

Sim Eriberto Medeiros PSB PE

Abstenção Sonize Barbosa PL AP

Não Cabo Gilberto Silva PL PB

Sim Duarte Gonçalves Jr REPUBLICANOS MG

Não Coronel Meira PL PE

Sim Antônia Lúcia REPUBLICANOS AC

Não Eduardo Bolsonaro PL SP

Sim Airton Faleiro PT PA

Não Zé Vitor PL MG

Sim Delegada Adriana Accorsi PT GO

Sim Mersinho Lucena PP PB

Sim Arnaldo Jardim CIDADANIA SP

Sim Nilto Tatto PT SP

Sim Helder Salomão PT ES

Sim Rubens Otoni PT GO

Sim Luiz Carlos Hauly PODE PR

Não General Pazuello PL RJ

Sim Camila Jara PT MS

Não Luiz Carlos Motta PL SP

Sim Marcelo Queiroz PP RJ

Não Daniel Freitas PL SC

Sim Lebrão UNIÃO RO

Sim Jack Rocha PT ES

Sim Marcon PT RS

Sim Júnior Ferrari PSD PA

Sim Alfredinho PT SP

Abstenção Beto Richa PSDB PR

Não Osmar Terra MDB RS

Sim Maria do Rosário PT RS

Sim Professora Goreth PDT AP

Não Zé Trovão PL SC

Sim Célia Xakriabá PSOL MG

Sim Prof. Reginaldo Veras PV DF

Sim Ricardo Silva PSD SP

Sim Orlando Silva PCdoB SP

Não José Medeiros PL MT

Sim Paulo Litro PSD PR

Sim Clodoaldo Magalhães PV PE

Sim Benedita da Silva PT RJ

Não Daniela Reinehr PL SC

Sim Helena Lima MDB RR

Não Antônio Doido MDB PA

Sim Silas Câmara REPUBLICANOS AM

Sim Sergio Souza MDB PR

Sim Ivoneide Caetano PT BA

Sim Zé Neto PT BA

Sim Luiz Couto PT PB

Sim Valmir Assunção PT BA

Não Pedro Westphalen PP RS

Sim Gilson Daniel PODE ES

Não Caroline de Toni PL SC

Sim Nely Aquino PODE MG

Sim Tabata Amaral PSB SP

Sim Lídice da Mata PSB BA

Não Daniela do Waguinho UNIÃO RJ

Sim Paulo Guedes PT MG

Sim Silvia Cristina PL RO

Sim Rogério Correia PT MG

Sim Patrus Ananias PT MG

Não Mario Frias PL SP

Sim Fabio Schiochet UNIÃO SC

Sim Josenildo PDT AP

Não Pedro Aihara PRD MG

Sim Arlindo Chinaglia PT SP

Sim Dayany Bittencourt UNIÃO CE

Não Marcio Alvino PL SP

Não Murillo Gouvea UNIÃO RJ

Sim Átila Lira PP PI

Não Jorge Goetten PL SC

Sim Leo Prates PDT BA

Não Otoni de Paula MDB RJ

Não Evair Vieira de Melo PP ES

Abstenção Marco Brasil PP PR

Não Delegado Fabio Costa PP AL

Sim Marcelo Calero PSD RJ

Sim Josias Gomes PT BA

Sim Kiko Celeguim PT SP

Não Delegado Éder Mauro PL PA

Sim Emanuel Pinheiro Neto MDB MT

Sim Defensor Stélio Dener REPUBLICANOS RR

Sim Leônidas Cristino PDT CE

Sim Sargento Fahur PSD PR

Sim Adriana Ventura NOVO SP

Sim Ana Pimentel PT MG

Não Capitão Alberto Neto PL AM

Não Delegado Marcelo Freitas UNIÃO MG

Não Rosângela Reis PL MG

Não Samuel Viana REPUBLICANOS MG

Não Alberto Fraga PL DF

Não Bia Kicis PL DF

Não Altineu Côrtes PL RJ

Não Abilio Brunini PL MT

Não Fernando Rodolfo PL PE

Não Rodolfo Nogueira PL MS

Sim Duarte Jr. PSB MA

Não Detinha PL MA

Não José Rocha UNIÃO BA

Não Roberto Duarte REPUBLICANOS AC

Não Amália Barros PL MT

Sim Domingos Neto PSD CE

Sim Márcio Marinho REPUBLICANOS BA

Não Vinicius Gurgel PL AP

Sim Gisela Simona UNIÃO MT

Não Bibo Nunes PL RS

Não Meire Serafim UNIÃO AC

Não Jorge Braz REPUBLICANOS RJ

Sim Simone Marquetto MDB SP

Não Mauricio Marcon PODE RS

Sim Denise Pessôa PT RS

Sim Hercílio Coelho Diniz MDB MG

Sim Juarez Costa MDB MT

Sim Antonio Carlos Rodrigues PL SP

Não Nicoletti UNIÃO RR

Não Giovani Cherini PL RS

Não Delegado Ramagem PL RJ

Não André Ferreira PL PE

Sim Paulão PT AL

Não Mauricio do Vôlei PL MG

Não Pezenti MDB SC

Sim Cristiane Lopes UNIÃO RO

Não Wellington Roberto PL PB

Não Eros Biondini PL MG

Sim Mauricio Neves PP SP

Sim Henderson Pinto MDB PA

Não Julia Zanatta PL SC

Sim Elcione Barbalho MDB PA

Sim Sargento Portugal PODE RJ

Sim Hildo do Candango REPUBLICANOS GO

Não Giacobo PL PR

Sim André Figueiredo PDT CE

Abstenção João Leão PP BA

Sim Pedro Paulo PSD RJ

Sim Mauro Benevides Filho PDT CE

Sim José Guimarães PT CE

Não Marcelo Álvaro Antônio PL MG

Sim Rosana Valle PL SP

Sim Alex Manente CIDADANIA SP

Não Silvia Waiãpi PL AP

Sim Rafael Brito MDB AL

Sim Cobalchini MDB SC

Não Saullo Vianna UNIÃO AM

Sim Dorinaldo Malafaia PDT AP

Sim Rodrigo Gambale PODE SP

Sim Daniel Almeida PCdoB BA

Sim Natália Bonavides PT RN

Não Pastor Gil PL MA

Não Professor Alcides PL GO

Sim Fábio Teruel MDB SP

Sim Augusto Coutinho REPUBLICANOS PE

Sim Baleia Rossi MDB SP

Sim Iza Arruda MDB PE

Sim Chico Alencar PSOL RJ

Sim Ricardo Maia MDB BA

Sim Afonso Hamm PP RS

Sim Dra. Alessandra Haber MDB PA

Não Filipe Barros PL PR

Sim Castro Neto PSD PI

Não Antonio Andrade REPUBLICANOS TO

Não Felipe Saliba PRD MG

Sim Lindbergh Farias PT RJ

Sim Misael Varella PSD MG

Sim Ulisses Guimarães MDB MG

Não Danilo Forte UNIÃO CE

Sim Geraldo Resende PSDB MS

Abstenção Eunício Oliveira MDB CE

Sim Jorge Solla PT BA

Sim Glaustin da Fokus PODE GO

Não Juninho do Pneu UNIÃO RJ

Sim Renildo Calheiros PCdoB PE

Sim Renilce Nicodemos MDB PA

Sim Isnaldo Bulhões Jr. MDB AL

Não Zucco PL RS

Sim Nitinho PSD SE

Sim Maria Arraes SOLIDARIEDADE PE

Sim Zé Silva SOLIDARIEDADE MG

Abstenção Paulo Magalhães PSD BA

Sim Welter PT PR

Sim Celso Russomanno REPUBLICANOS SP

Sim Bruno Ganem PODE SP

Não Fernanda Pessoa UNIÃO CE

Não Dr. Luiz Ovando PP MS

Sim Tarcísio Motta PSOL RJ

Abstenção Lázaro Botelho PP TO

Não Coronel Assis UNIÃO MT

Abstenção Dimas Fabiano PP MG

Sim Vitor Lippi PSDB SP

Sim Marcos Aurélio Sampaio PSD PI

Sim Ricardo Ayres REPUBLICANOS TO

Sim Gerlen Diniz PP AC

Sim Saulo Pedroso PSD SP

Não Lafayette de Andrada REPUBLICANOS MG

Abstenção Julio Arcoverde PP PI

Sim Beto Pereira PSDB MS

Não Nikolas Ferreira PL MG

Não Capitão Alden PL BA

Sim Bohn Gass PT RS

Sim Wolmer Araújo SOLIDARIEDADE MA

Sim Márcio Jerry PCdoB MA

Sim Ana Paula Lima PT SC

Sim Erika Hilton PSOL SP

Sim Luiza Erundina PSOL SP

Sim Alice Portugal PCdoB BA

Não Carlos Henrique Gaguim UNIÃO TO

Sim Delegado Palumbo MDB SP

Não Gilberto Abramo REPUBLICANOS MG

Sim Darci de Matos PSD SC

Não Tião Medeiros PP PR

Não Carlos Jordy PL RJ

Sim Fausto Pinato PP SP

Sim Claudio Cajado PP BA

Não Dr. Frederico PRD MG

Sim Heitor Schuch PSB RS

Não Junio Amaral PL MG

Sim Aliel Machado PV PR

Sim Gilson Marques NOVO SC

Sim Laura Carneiro PSD RJ

Não Luciano Amaral PV AL

Sim Thiago Flores MDB RO

Sim Yury do Paredão MDB CE

Sim Bacelar PV BA

Sim Afonso Motta PDT RS

Sim Delegado Matheus Laiola UNIÃO PR

Sim Idilvan Alencar PDT CE

Sim Benes Leocádio UNIÃO RN

Sim Luciano Azevedo PSD RS

Sim Pastor Henrique Vieira PSOL RJ

Sim Ivan Valente PSOL SP

Sim Mário Negromonte Jr. PP BA

Sim Fernanda Melchionna PSOL RS

Sim Reimont PT RJ

Sim Guilherme Boulos PSOL SP

Não Paulo Azi UNIÃO BA

Não Da Vitoria PP ES

Sim Alfredo Gaspar UNIÃO AL

Sim Dagoberto Nogueira PSDB MS

Sim Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS RS

Sim Weliton Prado SOLIDARIEDADE MG

Sim Talíria Petrone PSOL RJ

Sim Alencar Santana PT SP

Sim Ismael PSD SC

Sim Jonas Donizette PSB SP

Sim Túlio Gadêlha REDE PE

Não Alexandre Leite UNIÃO SP

Sim Amaro Neto REPUBLICANOS ES

Não Gilvan da Federal PL ES

Sim Jilmar Tatto PT SP

Sim Delegada Katarina PSD SE

Não Marcos Pollon PL MS

Sim Sâmia Bomfim PSOL SP

Sim Márcio Honaiser PDT MA

Não Messias Donato REPUBLICANOS ES

Sim Lucas Ramos PSB PE

Sim Merlong Solano PT PI

Sim Toninho Wandscheer PP PR

Sim Tadeu Veneri PT PR

Sim Kim Kataguiri UNIÃO SP

Sim Franciane Bayer REPUBLICANOS RS

Sim Luciano Ducci PSB PR

Sim Zé Haroldo Cathedral PSD RR

Sim Bandeira de Mello PSB RJ

Sim Maria Rosas REPUBLICANOS SP

Presidente Arthur Lira PP AL

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp