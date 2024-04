Roque de Sá/Agência Senado Senador Sergio Moro (União-PR)

A desembargadora Cláudia Cristina Cristofani votou contra o pedido de cassação do senador Sergio Moro (União-PR). O voto de Cristofani desempatou o julgamento, que agora tem um placar de 2 a 1 contra a condenação do senador por abuso de poder econômico nas eleições de 2022.







O julgamento pela cassação de Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) foi retomado nesta segunda-feira (8) . É a terceira sessão de análise do caso.

Veja a sessão ao vivo:





As ações em julgamento foram pedidas pelo PL e pela federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV).

O desembargador e relator do julgamento, Luciano Falavinha, votou na semana passada pela recusa de seu pedido de cassação. Na última quarta-feira (3), José Rodrigo Sade votou pela sua condenação.

Caso seja condenado, Sergio Moro se tornaria inelegível até 2030. Uma nova eleição seria feita para a escolha de um senador substituto.

Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Sigurd Roberto Bengtsson são os desembargadores que ainda não expressaram seu voto no julgamento.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp