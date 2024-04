Alessandro Dantas/ PT no Senado Allan dos Santos

Allan dos Santos realizou uma transmissão ao vivo no domingo (8) para seus seguidores no X, o antigo Twitter, e proferiu ofensas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A live aconteceu por volta das 22h e alcançou cerca de 10 mil usuários por meio da conta do canal Terça Livre, criado por Allan.

O blogueiro está foragido da Justiça desde outubro de 2021 e vive atualmente nos Estados Unidos. Allan teve sua conta bancária e contas em redes sociais bloqueadas após investigação em inquérito que apurou incitação a atos antidemocráticos e ataques à Corte.

A conta do Terça Livre, no entanto, teve ferramentas reativadas, o que permitiu a realização da transmissão.

A live foi feita no contexto das discussões entre Elon Musk, dono do X, e Moraes . No sábado (6), Musk atacou o magistrado após determinação que pede que o empresário seja investigado em novo inquérito . O bilionário também foi incluído nas investigações das milícias digitais.

Nas redes sociais, Musk ameaçou desbloquear os perfis de usuários bloqueados no X pela Justiça brasileira. Em resposta, o ministro estabeleceu uma multa de R$ 100 mil para cada perfil que for reativado sem autorização .

De acordo com Moraes, há indícios de obstrução de Justiça e incitação ao crime nas publicações do empresário, que chamou as decisões do STF de "censura".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp