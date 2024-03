Roberto Oliveira/ALESP Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro





A tarde desta terça-feira (26) foi marcada pela chegada do general Mauro Lourena Cid à sede da Polícia Federal em Brasília, onde prestou depoimento sobre a polêmica envolvendo a venda de joias oferecidas pelo governo da Arábia Saudita ao governo brasileiro em 2019. As joias foram entregues ao então presidente Jair Bolsonaro durante uma viagem oficial ao país árabe.

De acordo com informações reveladas pela investigação da Polícia Federal, as joias foram negociadas nos Estados Unidos em 2022, levantando suspeitas sobre a legalidade do processo.

O TCU (Tribunal de Contas da União) apontou que os presentes deveriam pertencer ao Estado brasileiro e não a Bolsonaro, colocando em xeque a posse e a comercialização dos itens valiosos.

O general Mauro Lourena Cid está sob suspeita de ter negociado as joias e recebido o pagamento em sua conta pessoal. A Polícia Federal o identificou em uma foto utilizada para negociar também esculturas que foram presentes oficiais.

Embora as vendas das esculturas não tenham sido concretizadas, mensagens indicam o interesse de um comprador em pagar US$ 25 mil para que fossem entregues em dinheiro a Bolsonaro.





Além do general Mauro Lourena Cid, seu filho, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-assessor de Bolsonaro, também está sendo investigado no caso. A Polícia Federal está averiguando se houve a prática de crime de peculato, diante das suspeitas levantadas pelas transações envolvendo os presentes oficiais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro negou categoricamente ter cometido qualquer crime nesse episódio, reiterando sua posição em meio às investigações em curso. A apuração sobre a venda das joias da Arábia Saudita segue em andamento.

