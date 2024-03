Reprodução: alesp - 23/08/2022 Janaina Paschoal se filiou em seu novo partido nesta segunda-feira (25)

Janaina Paschoal, ex-deputada estadual por São Paulo , filiou-se nesta segunda-feira ao Partido Progressistas (PP), para disputar uma vaga pelo cargo de vereadora na cidade de São Paulo. Sua filiação foi feita em reunião com o presidente do partido Ciro Nogueira e com Maurício Neves, presidente estadual da sigla.

Atualmente, Janaina trabalha como professora do curso de Direito na Universidade de São Paulo. Entre 2019 e 2022, exerceu o mandato de deputada pelo estado de São Paulo.

A ex-deputada estadual ficou conhecida nacionalmente por ter sido autora do pedido de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff ao lado de Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Em 2022, o processo contra Dilma foi arquivado pelo Ministério Público Federal.

Janaina Paschoal recebeu 2 milhões de votos para sua eleição como parlamentar em 2018, a maior da história do país até então. À época, "surfou" na onda bolsonarista e, por conta disso, teve grande número de votos.

Em 2022, não teve o mesmo êxito que na última eleição. Concorreu ao pleito de senadora pelo PRTB, mas recebeu cerca de 447 mil votos, que não foram o suficiente para a cadeira. Seu mandato na ALESP foi marcado principalmente pela rejeição dos eleitores de Jair Bolsonaro, que não aceitavam as críticas feitas ao então presidente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp