A deputada federal Carla Zambelli (PL) teve um bate boca pesado com a ex-aliada Janaina Paschoal (PRTB) nesta segunda-feira (26). Pelas redes sociais, as duas brigaram depois que a advogada e ex-deputada estadual por São Paulo comparou a colega a Gleisi Hoffmann, presidente do PT.

A situação começou quando Janaina tentou comentar sobre a manifestação em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida no último domingo (25). Na visão dela, tanto os defensores bolsonaristas quanto os petistas, agem do mesmo jeito. Foi aí que ela optou por falar da ex-aliada, de quem já foi amiga na época que as duas eram defensoras de Bolsonaro.

"Vocês ficam magoados comigo. Eu respeito. Respeito o sentimento de vocês! Mas será que não conseguem enxergar o espelhamento que há? Até as fiéis escudeiras: Carla Z. e Gleisi H.", escreveu ela no X/Twitter, sem se preocupar com as críticas que receberia dos antigos eleitores dela.

Pouco dempo depois, a deputada, que ainda segue como um dos principais nomes de Jair Bolsonaro no parlamento, decidiu usar a mesma rede social para responder. Sem papas na língua, Zambelli decidiu tornar pública uma conversa que ela teria tido com o ex-presidente durante as eleições de 2022.

"Janaina, te digo uma coisa que nunca falei em público. Quando Bolsonaro me chamou em 2022 para ser candidata ao Senado, eu respondi: 'Presidente, tenta achar outra pessoa, eu não gostaria de competir com a minha amiga, Janaina'". A parlamentar não disse quando isso teria ocorrido.





Em 2022, o nome de Zambelli foi cogitado para o Senado, mas Bolsonaro acabou decidindo apoiar o astronauta Marcos Pontes, que foi eleito senador por São Paulo. Janaína Paschoal foi aconselhada mais de uma vez a se lançar como deputada federal, porém insistiu na vaga para o Senado e acabou derrotada.

Sem perder tempo, Carla ainda mandou uma indireta e um recado final para a antiga amiga. "E você fica jorrando esse rancor. Vai se tratar", pediu