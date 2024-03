Mario Agra / Câmara dos Deputados - 13/03/2024 Chiquinho Brazão foi preso neste domingo (24) suspeito de ser um dos mandantes da morte de Marielle Franco





Na próxima terça-feira (26), a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados irá analisar o pedido de prisão do deputado federal Chiquinho Brazão.

A revelação foi feita pela deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) em entrevista exclusiva para a Folha de S.Paulo. A prisão de Brazão ocorreu no último domingo (24) pela Polícia Federal, sendo ele suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ).

A direção nacional do partido União Brasil agiu rapidamente após a prisão, decidindo expulsar o deputado de suas fileiras.

O processo que será analisado pela CCJ da Câmara terá a relatoria do deputado Darci de Matos (PSD-SC), escolhido pela deputada Caroline por não ter vínculos partidários com o PSOL, partido ao qual Marielle era filiada, nem com o União Brasil, partido do qual Brazão foi expulso.

"Escolhemos um deputado que é bastante atuante na comissão, já foi vice-presidente, e também cujo partido não fosse dos partidos envolvidos, no caso PSOL ou União Brasil. Para que ele profira um parecer técnico mesmo sobre o caso", explicou Caroline.



Após a análise pela CCJ, o processo será encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que terá a responsabilidade de decidir quando a pauta será colocada em votação no plenário.





A expectativa é que a votação ocorra entre terça e quarta-feira (27), com a previsão de que a Câmara vote pela manutenção da prisão de Brazão.

No entanto, existe uma preocupação em relação ao quórum para a votação, especialmente devido ao feriado do dia 29, o que poderia comprometer a presença dos deputados na sessão.

