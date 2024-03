Divulgação Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

Em publicação feita em suas redes socias no último domingo (24), o blogueiro Allan dos Santos anunciou ter sido banido da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. O influenciador bolsonarista está foragido da Justiça brasileira desde 2021 e havia criado a conta na plataforma para "fazer jornalismo" de acordo com ele. Sua conta durou apenas dez dias.







O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão das contas de Allan em todas as redes sociais desde 2021. Entretanto, sempre que um perfil é deletado, o influenciador cria outra em seu lugar. A divulgação de sua nova empreitada havia sido divulgada no Twitter (novo X), antes de ter sua conta deletada.



“Fui banido do OnlyFans sem explicação alguma. Dar a bunda pode; ser jornalista, não. Literalmente: foda”, afirmou o blogueiro em seu post. O bolsonarista cobrava uma assinatura mensal de US$ 5 para que seus seguidores tivessem acesso aos conteúdos produzidos por ele.

Allan, foragido desde 2021 após o ministro Alexandre de Moraes determinar sua prisão preventiva devido o inquérito das fake news e condenado por calúnia em 2022, o influenciador tem como discurso de "fazer jornalismo de verdade e mostrar o golpe de Estado que foi dado no Brasil", veja o vídeo:

















