Reprodução/X/@carlosinfante97 Corina é uma das principais opositoras de Maduro na Venezuela

Os partidos de oposição ao presidente da Venezuela , Nicolás Maduro , afirmam que não estão conseguindo acessar o site do sistema eleitoral e concluir sua inscrição para a eleição deste ano, marcada para 28 de julho. O prazo para inscrever todos os candidatos à Presidência se encerra nesta segunda-feira (25).

Escolhida para substituir María Corina Machado , principal opositora de Maduro e inabilitada para concorrer , Corina Yoris relatou o problema em entrevista coletiva. "Fizemos todas as tentativas de inserir os dados e o sistema está completamente fechado para poder entrar digitalmente", disse Yoris.

"Esgotamos todos os meios ao nosso alcance para resolver. Tentamos inclusive ir pessoalmente ao CNE [Conselho Nacional Eleitoral] para entregar uma carta onde solicitamos um adiamento das inscrições, mas não pudemos, porque os acessos ao prédio estão tomados militarmente", acrescentou a opositora.





Até o momento, o órgão eleitoral venezuelano não se pronunciou sobre as falhas para cadastrar candidatos. Membros da oposição acusam Maduro de desrespeitar o acordo feito em outubro do ano passado, quando se comprometeu a promover eleições limpas.

Maduro deve oficializar sua candidatura ainda nesta segunda-feira. O presidente está no poder desde 2013.

