redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal













O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques , foi denunciado junto com outras sete pessoas pelo Ministério Público Federal (MPF) à Justiça Federal nesta quinta-feira (21). O indiciamento é pela suspeita de fraude de licitações e contratos em relação a compra de 15 viaturas blindadas, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

A denúncia foi assinada por Eduardo Benones, procurador da República e oferecida no bojo da Operação Megatherium. Neste caso, empresários e sócios da Combat Armor Defense do Brasil são alvos e o MPF requer a prisão preventiva. De acordo com o órgão, o prejuízo pela compra das viaturas é maior que R$ 13 milhões.

Dois policiais rodoviários, responsáveis por iniciar e dar continuidade aos contratos, elaborando os Estudos Técnicos Preliminares e o próprio Documento de Oficialização de Demanda também são alvos do MPF.

O pregoeiro que aprovou a proposta inicial da Combat Armor Defense e ainda deu continuidade a licitação também foi denunciado, assim como o fiscal técnico do contrato.

Ainda de acordo com os investigadores, as licitações eram propostas pelos mesmos concorrentes e com propostas irreais acima do preço, nas quais a Combat Armor sempre ganhava por ter um "maior desconto", mesmo que não houvesse uma tabela pré-fixada de valores.

Os veículos entregues não conseguem operar em sua forma plena. De acordo com o MPF, não conseguem subir ladeiras e nem são condizentes com a blindagem ofertada.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp