Reprodução/redes sociais Aluno suspeito de participar do sequestro foi preso na PUC-SP

Um aluno da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo foi preso pela Divisão Antissequestro (DAS) nesta quarta-feira (20), por suspeita de participar de um sequestro contra outro estudante da universidade, de 18 anos.

A prisão ocorreu dentro da universidade, no campus Monte Alegre, em Perdizes, na zona oeste da capital. De acordo com a própria PUC em nota, policiais civis à paisana fizeram a prisão.

"A Universidade não recebeu qualquer outra informação oficial", acrescentou a instituição.

O aluno detido é Fernando de Souza das Neves, 42 anos, estudante do curso de Fonoaudiologia. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que além do estudante, mais duas pessoas foram presas - um homem e um adolescente.

Até a publicação desta reportagem, as identidades dos outros suspeitos presos não foram divulgadas.

O sequestro

No dia 5 de dezembro, a vítima de 18 anos foi até a Rua Guilherme Dumont Villares, região do Morumbi, para pegar um carro de aplicativo. O estudante iria até a Rua Carlos Caldeira Filho para se encontrar com um amigo da faculdade, mas foi arrebatado pelos criminosos.

O avô e a mãe do estudante receberam mensagens e vídeos informando que havia sido sequestrado. Além disso, receberam um vídeo no qual os sequestradores apontam uma arma para a sua cabeça. Além disso, eles exigiam R$ 20 mil para a libertação do refém.

O assessoramento à família e as investigações começaram na 3ª Delegacia Antissequestro e, no dia seguinte, a vítima foi libertada pelos sequestradores.

Fábio Nelson Fernandes, delegado da DAS, afirmou que a investigação concluiu que amigo com quem a vítima iria se encontrar "era o autor intelectual do crime, que vai responder por extorsão mediante sequestro".