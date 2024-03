redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Dias Toffoli

Durante a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quarta-feira (21), o ministro Dias Toffoli fez brincou sobre o peso do também magistrado Flávio Dino. O momento ocorreu enquanto o plenário analisava três ações relacionadas à chamada "pauta verde", que tratam da necessidade de um plano governamental para a preservação dos biomas, sendo essas ações de responsabilidade de Dino como relator.

"Eu vou na linha da sugestão do ministério Alexandre e na dúvida acompanho o relator. As argumentações do ministro Flávio, com a experiência que ele tem da vida pública é muito grande. Só não é maior que ele", disse Toffoli aos risos.

Em seguida, Dino brincou:

"Peço providências para a Procuradoria-Geral da República. Acho que há indícios de um crime de ação penal pública, viu Doutor?", brincou.

Vídeo:

Sim, gente, não é inteligência artificial: o Dias Tóffoli achou razoável fazer "piada de gordo" como o ministro Flavio Dino NO MEIO DE UMA SESSÃO DO STF.





As brincadeiras sobre o peso do ministro não são novidade. Em dezembro do ano passado, um levantamento do jornal O GLOBO reportou um aumento de 30% nos ataques gordofóbicos contra ele nas redes sociais após sua indicação para o STF.

Durante seu mandato como ministro da Justiça do governo federal, o assunto frequentemente era tema de debate na oposição. Em maio de 2023, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) ironizou o então político na tribuna da Câmara.

" Vou falar daquele senhor, daquele senhor que está com sobrepeso. Ele declarou que STF e o governo vão regular a internet na marra. Rapaz, não tem culpa não, sobrepeso? Esse país é democrático. Ele não é comunista, se tu gosta de comunista, seu sobrepeso, vaza do país", afirmou, à época, o deputado, em referência ao PL das Fake News.



Além do deputado, até o ex-presidente Jair Bolsonaro fez menção ao tamanho do então governador do Maranhão.

"Todo dia tem uma maldade em cima de mim, a de ontem foi que estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim na Esplanada é aquela que está no ministério, é aquela que diz que eu queria dar golpe, mas some com vídeos."