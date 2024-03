Redes Sociais/@fernandapsol - 15.03.2024 Sebastião Melo (MDB) foi recebido com gritos de 'Fora, Melo'

O prefeito de Porto Algre, Sebastião Melo (MDB), foi recebido com vaias e gritos de "Fora, Melo" durante um evento na manhã desta sexta-feira (15). O encontro foi promovido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pretendia anunciar um pacote de investimentos para o Rio Grande do Sul.

O dia não está sendo bom para o prefeito de Porto Alegre. pic.twitter.com/d18pgCO28C — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) March 15, 2024

Os gritos começaram quando todas as autoridades presentes foram chamadas no microfone. As vaias se mantiveram até minutos depois da fala de abertura, realizada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Antes do discurso de Costa, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, questionou a quem se dirigiam os gritos de reprovação. A pergunta foi feita a Melo , que riu e fez gestos apontando para si.

O prefeito não discursou no evento. Entretanto, nas redes sociais, ele afirmou que fez um pedido a Lula e ao ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, para que priorizem a conclusão da obra da segunda ponte do Guaíba, município localizado na região metropolitana da capital.

Na publicação, Melo afirma: "Impasse gera impacto social e prejudica acesso à Zona Norte, região de muitas empresas".

O evento ocorreu nesta sexta-feira (15), e contou com a presença do ministros da Integração, Waldez Góes; Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; Cidades, Jader Filho; Educação, Camilo Santana; e Saúde, Nísia Trindade. Além deles, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também marcou presença.

