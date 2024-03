Ricardo Stuckert/Divulgação Lula visita RS para avaliar danos das enchentes e anunciar investimentos do Novo PAC





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará sua primeira visita ao Rio Grande do Sul desde o início das intensas chuvas que assolam o estado desde setembro passado. Sua agenda incluirá deslocamentos para Porto Alegre e Lajeado, aproximadamente 115 km da capital, com o objetivo de avaliar os estragos causados pelas enchentes e apresentar um balanço das medidas tomadas pelo governo para auxiliar os municípios afetados.

Na esteira dessas preocupações, uma parcela do Rio Grande do Sul esteve sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (14), devido ao risco de tempestades, destacando possíveis cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores, ventos intensos e alagamentos.





Os números da tragédia revelam a magnitude dos impactos: até novembro do ano passado, mais de 31 mil pessoas foram afetadas, com 399 gaúchos desabrigados e 1.665 desalojados. A resposta do governo federal não tardou, com o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciando a destinação de R$ 741 milhões aos municípios afetados, logo após o início das enchentes desencadeadas por um ciclone extratropical. Na ocasião, Lula estava participando da cúpula do G20, na Índia.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em Porto Alegre, em janeiro deste ano, após as fortes chuvas que afetaram a capital gaúcha. Essa medida permite que as autoridades locais solicitem recursos federais para ações de defesa civil, visando a mitigação dos danos e a recuperação das áreas afetadas.

Além de abordar os desafios imediatos trazidos pelas enchentes, o presidente Lula tem em pauta o anúncio dos investimentos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) no estado. Com um montante que pode chegar a R$ 75,6 bilhões, o Rio Grande do Sul está destinado a receber 354 obras nas áreas de saúde, educação, esporte e cultura, conforme estima o governo. Esses empreendimentos estão projetados para beneficiar diretamente 8,6 milhões de gaúchos, representando 79% da população local, contribuindo assim para o desenvolvimento e a recuperação da região.