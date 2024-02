redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Deputada federal Maria do Rosário (PT)

O PSOL não lançará um candidato para concorrer ao cargo de prefeito de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa é a primeira vez na história que o partido não terá uma candidatura própria na capital gaúcha, apoiando a candidata do PT, a deputada federal Maria do Rosário.

Com isso, o PSOL deverá indicar uma candidata para ocupar o cargo de vice. É esperado que a legenda indique a militante do movimento negro Tamyres Filgueira, que era companheira de Luciana Genro na antiga chapa da sigla.

A deputada Maria do Rosário agradeceu à presidente do partido no estado, Luciana Genro, pelo apoio à sua candidatura e completou dizendo que é um "importante diálogo para a construção de um programa voltado à qualidade de vida, ao respeito ao patrimônio e serviços públicos, à transparência, democracia e sustentabilidade, buscará valorizar a cidade."

Desde o ano passado, tem sido articulada a formação de uma frente única para confrontar o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB). A expectativa é que, além do PCdoB, outras legendas se juntem à iniciativa, como a Rede e o PV. No espectro político da centro-esquerda, também estão em andamento conversações com o PDT e o PSB.

A deputada estadual e presidente municipal do PT, Laura Sito, afirmou que o apoio entre as duas siglas é de grande importância e destacou que, desde a época em que o PT e o PSOL se separaram, o Partido dos Trabalhadores não conseguiu ganhar mais na prefeitura da capital gaúcha.