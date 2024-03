Reprodução/redes sociais - 14/03/2024 Homem negro é agredido com ‘mata-leão’ por seguranças do Metrô de SP

Um homem negro foi agredido por seguranças do Metrô de São Paulo com um golpe conhecido por ‘mata-leão’. As imagens foram gravadas por testemunhas, na quinta-feira (14) e circulam pelas redes sociais.

No vídeo, é possível ver que os seguranças do Metrô abordam duas pessoas simultaneamente: um homem branco, que já tinha cruzado a catraca da estação República e o homem negro, que ainda está dentro da estação.

Veja:

Ele, então, é surpreendido primeiro por um abraço por trás e, depois, pelo golpe ‘mata-leão’, que o derruba no chão. Caído, o homem é arrastado por outros funcionários até embaixo de uma catraca.

O que diz o Metrô SP

A reportagem entrou em contato com o Metrô via e-mail e recebeu uma nota, dizendo que a empresa “irá apurar com rigor” a agressão. Quando questionada a respeito do treinamento oferecido aos seguranças que ficam nas estações, respondeu que “seus funcionários são capacitados para o atendimento aos passageiros seguindo um rígido código de conduta.”

