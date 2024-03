Rovena Rosa/Agência Brasil - 16/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)









O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas , é disputado pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonoaro, e pode deixar o Republicanos. Embora o governador negue a intenção de sair do partido, o Republicanos já mira os governadores Ratinho Júnior (PSD), do Paraná e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, para integrarem a legenda.





Os convites foram feitos aos governadores ainda em 2023. Entretanto, nenhum dos dois deram uma resposta concreta ao partido. O partido presidido por Marcos Pereira avalia que uma resposta positiva por parte de Zema é mais difícil em comparação a Ratinho Júnior.

Em 2026, tanto Ratinho quanto o governador mineiro não poderão concorrer ao governo de seus respectivos estados, pois já estão em seu segundo mandato. O objetivo de Pereira é colocá-los em no partido para que um dos dois dispute uma vaga para a Presidência da República.

Bolsonaro enxerga o governador paulista como principal nome que o represente na política nacional, principalmente após a manifestação bolsonarista ocorrida no dia 25 de fevereiro. Além disso, o ex-presidente almeja ter Tarcísio em seu partido para que a relação do PL com o judiciário fique menos estremecida.