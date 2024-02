Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Uma pesquisa do Monitor do Debate Político no Meio Digital, projeto de levantamentos da Universidade de São Paulo (USP), mostrou que, entre bolsonaristas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , é o melhor nome para substituir Jair Bolsonaro na disputa pela Presidência da República em 2026.

O levantamento foi realizado no último domingo (25), durante a manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo. Foram ouvidas 575 pessoas. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 pela propagação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas em 2022. O ex-mandatário está impedido de concorrer às eleições municipais de 2024, as estaduais e nacionais de 2026 e as municipais de 2028.

Segundo a pesquisa, outro nome bastante citado para substituir o ex-presidente foi o da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 19%. Logo atrás, apareceu o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 7%. Veja as outras opções: