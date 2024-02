Reprodução/Instagram 28.09.2022 O governador do Paraná, Ratinho Junior

O deputado estadual Requião Filho (PT) protocolou um pedido de impeachment contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), na última segunda-feira (19). O pedido apresentado à Assembleia Legislativa do Paraná acusa Ratinho Júnior do crime de responsabilidade na nomeação do diretor-presidente da Paraná Invest.



A solicitação apresentada por Requião Filho também tem como alvo o secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega. O pedido ainda passará pelo aval do presidente da Alep, Ademar Traiano (PSD), que decidirá se vai dar andamento ou não ao processo de impeachment.

Segundo Requião Filho, a dupla teria cometido crime de responsabilidade ao indicar o empresário José Eduardo Bekin para a direção da Paraná Invest em 2019. Ele foi reconduzido ao cargo em janeiro de 2024.

A agência governamental de captação e promoção de investimentos é a responsável pela isenção fiscal de determinados setores. Em geral, o órgão funciona como uma espécie de ponte entre o governo e as iniciativas privadas, fazendo o levantamento dos dados, fornecimento de informações e a tomada de decisões estratégicas.

O deputado argumenta no pedido que Ratinho Júnior e Ortega infringiram os decretos estaduais que estabelecem que um dos requisitos para uma indicação a um cargo comissionado é a análise da certidão de débitos tributários e dívida ativa. Segundo o petista, em nenhuma das ocasiões foi feita a análise.