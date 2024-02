Assembleia Legislativa do ES/Ellen Campanharo Deputado Estadual Capitão Assumção (PL-ES)

O deputado estadual Capitão Assumção (PL), do Espírito Santo, foi preso nessa quarta-feira (28) pela Polícia Federal, após descumprimento de medidas cautelares. O parlamentar é suspeito de participação em atos antidemocráticos, divulgação de notícias falsas e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assumção estava proibido de deixar o estado e acessar as redes sociais e utilizava uma tornozeleira eletrônica. A prisão foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, após pedido feito pelo Ministério Público.

A PF monitorava o deputado estadual desde dezembro de 2022, quando Assumção foi um dos investigados pela polícia depois de questionar o resultado das eleições presidenciais.

Seus perfis nas redes sociais foram bloqueados por decisão judicial. Em postagens, o Capitão Assumção afirmava que o "STF deu um golpe de Estado".

O deputado retirou a tornozeleira eletrônica em fevereiro de 2023, durante sessão da Assembleia Legislativa, por cerca de quatro minutos. Na ocasião, disse que o estava "atrapalhando" e, com o equipamento em mãos, debochou do Supremo.

Com a prisão, o senador Magno Malta (PL), também do Espírito Santo, publicou um vídeo no Instagram o defendendo. "O seu partido, o PL do estado do Espírito Santo, está do seu lado", diz.