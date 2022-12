Divulgação/Polícia Federal PF deflagrou operação contra bolsonaristas que organizaram atos antidemocráticos

De acordo com ofícios da Supremo Tribunal Federal enviados à Polícia Federal (PF), os suspeitos teriam atuado como "milícia privada digital" e incentivaram ataques à democracia nos atos antidemocráticos após o resultado das urnas eleitorais.

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) investiga os envolvidos no Espírito Santo, além de também expedir ordens contra investigados em outros 7 estados e no Distrito Federal.

Lista dos investigados:

Entre os investigados estão o vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos), o jornalista Jackson Rangel, proprietário do jornal Folha do ES. Os deputado estaduais Carlos Von (DC) e o Capitão Assumção (PL), que serão punidos com uso de tornozeleiras eletrônicas. Outros envolvidos, o radialista Max Pitangui (PTB) e o pastor Fabiano Oliveira, não se apresentaram à PF até ontem, também tem mandado de prisão decretado.

