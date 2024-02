Reprodução: Câmara dos Deputados - 13/04/2023 Deputado Federal, Guilherme Boulos (PSOL)

A Polícia Federal está investigando ameaças de morte contra o deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL). As coações levaram o parlamentar a trocar o Celta que utiliza há anos por um carro blindado, que será usado agora durante toda a campanha.

A informação foi confirmada pela assessoria de Boulos ao Portal iG.

A defesa de Boulos optou por acionar o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, e não a polícia de São Paulo, porque há uma suspeita de que os envolvidos sejam membros das forças de segurança pública do Estado de São Paulo.

Nas redes sociais, o pré-candidato Boulos recebeu mensagens como: “faça um favor para o Brasil: Morra“, “vai morrer“, “se falar mais besteira, vou ter que te levar para o inferno“.





Os advogados de Boulos afirmaram ainda que, desde que o deputado se colocou como pré-candidato, houve um aumento de ataques e ameaças. A defesa pede que os responsáveis sejam identificados e que a conduta dos autores seja apurada e reprimida.

Confira a nota na íntegra:

"O deputado Guilherme Boulos encaminhou à Polícia Federal uma representação solicitando a abertura de investigação sobre ameaças das quais vem sendo alvo. Desde o final do ano passado, depois que o PSOL confirmou a pré-candidatura do deputado à Prefeitura de São Paulo, tanto a intensidade quanto a agressividade das ameaças aumentaram. Isso fez com que o deputado decidisse tomar providências em relação à sua segurança depois de ouvir pessoas de sua confiança com experiência na área. Boulos decidiu encaminhar a representação à Polícia Federal e não à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo por entender que esta é uma prerrogativa do cargo de deputado e porque um dos autores das ameaças é integrante das forças de segurança estaduais. A partir de agora o deputado vai usar um carro blindado em seus deslocamentos pela cidade."