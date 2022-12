Tati Beling/Assembleia Legislativa do ES Carlos Von, deputado estadual do ES alvo de busca pela PF no inquérito dos atos golpistas

A Polícia Federal prendeu preventivamente quatro suspeitos de participar de atos antidemocráticos , na manhã desta quinta-feira (15), no Espírito Santo. Os agentes cumprem cerca de 23 mandados de busca e apreensão no estado.

Entre os alvos da PF de busca e apreensão, esta o deputado estadual Carlos Von (DC), que confirmou a informação à equipe de reportagem da Rede Gazeta .

No gabine de Von, a polícia apreendeu um computador. Segundo o deputado, ele não entendo o motivo da operação e nega a participação em manifestações e protestos antidemocráticos no estado.

"Pedi um assessor que fosse ao local abrir a porta. Só sei que levaram o meu computador. Eu nunca participei de nenhum ato, nunca fui a nenhuma manifestação justamente para não criar esse tipo de narrativa. Nunca me posicionei nas minhas redes sociais e nem mesmo na tribuna da Assembleia. Inclusive, nunca contestei nenhum resultado das eleições. Por isso não entendo por que meu nome está envolvido nisso. Vão ter que provar o ques estão dizendo. Essa historinha não vai prosperar", disse.

No Espírito Santo, a operação é realizada na capital, Vitória, e em outras quatro cidades: Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.

Entenda a ação

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira (15) cerca de 81 mandados de prisão, busca e apreensão contra bolsonaristas suspeitos de organizar e apoiar atos antidemocráticos pelo Brasil . As buscas ocorrem em pelo menos sete estados e no Distrito Federal.

A investigação mira apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que realizaram bloqueios e manifestações após o resultado das eleições em 30 de outubro que deu a vitória para Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ). A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Moraes autorizou, além dos mandatos:

bloqueio de contas dos investigados;

quebra do sigilo bancário dos investigados.

A Polícia Federal confirmou a operação através de uma nota.

"A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (15/12), 81 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em apuração que tramita na Corte acerca dos bloqueios de rodovias após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022", informou.

Veja os estados que são alvo da operação nesta quinta:

Acre;

Amazonas;

Espírito Santo;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Paraná;

Santa Catarina;

Distrito Federal.

