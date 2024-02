Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Deputado André Janones (Avante-MG) está sendo investigado por prática de rachadinha

O ministro Luiz Fux , do Supremo Tribunal Federal (STF) , autorizou nesta quarta-feira (21) a quebra de sigilos bancário e fiscal do deputado federal André Janones (Avante-MG) e de assessores do congressista. O objetivo é investigar um suposto esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar. A reportagem do iG pediu um posicionamento da assessoria do político e aguarda resposta.



A quebra de sigilos de Janones foi um pedido da Polícia Federal (PF) , que, no final de janeiro, afirmou ter considerado indícios da prática irregular. Para Fux, a medida é necessária para aprofundar a investigação.

“Verifico, assim, que os indícios de possível prática criminosa estão bem descritos na representação da Autoridade Policial, com possível ação conjunta dos investigados no suposto esquema criminoso apurado nos autos”, afirmou o ministro do STF.





O inquérito contra Janones foi instaurado por Fux em dezembro de 2023. Na ocasião, o ministro do STF atendeu a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). As condutas podem ser enquadradas nos crimes de associação criminosa, peculato, concussão e continuidade delitiva. O deputado também recebeu pedidos de cassação de seu mandato .

Relembre o caso

Janones está na mira da Polícia Federal desde 2021 por suspeita de esquema de rachadinha do gabinete. Em áudios divulgados pelo site Metrópoles, ele pede que seus servidores entreguem uma fatia da renda para custear dívidas de campanha.

Ele nega as acusações e diz ser alvo de "escândalo armado" e que conseguirá provar sua inocência. "Bolsonaro tentou usar a máquina para me incriminar ainda durante a eleição e não conseguiu, por um simples motivo. Eu não cometi crimes", publicou nas redes sociais.

As acusações contra Janones originaram-se de ex-colaboradores de seu escritório. Eles alegam que eram pressionados a contribuir com uma porcentagem de seus rendimentos, com os saques sendo coordenados pela atual prefeita de Ituiutaba, em Minas Gerais, Leandra Guedes.

Naquela época, além de prestar assessoria a Janones, conforme relatado pelos ex-colaboradores, Leandra também mantinha um relacionamento amoroso com o parlamentar e desfrutava de sua confiança.