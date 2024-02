Ricardo Stuckert Lula e Blinken

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou nesta quarta-feira (21) com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken , no Palácio do Planalto. A reunião teve duração de 1 hora e 50 minutos. Após o encontro, ao deixar o local, Blinken declarou que os dois países estão colaborando em questões bilaterais e globais, expressando gratidão pela "amizade" com o Brasil.

"Foi uma ótima reunião, estou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Foi uma ótima reunião e os Estados Unidos e o Brasil estão fazendo coisas importantes juntos. Estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, globalmente. É uma parceria importante e somos gratos pela amizade", afirmou na saída do Palácio do Planalto.

O Palácio do Planalto ainda não divulgou oficialmente os temas tratados durante o encontro. No entanto, a embaixada dos Estados Unidos adiantou que foram discutidos assuntos bilaterais e globais, como o apoio dos EUA à presidência do Brasil no G20. Essa é a primeira visita de Blinken como secretário de Estado ao país, que coincide com os 200 anos de relações diplomáticas entre as nações.

O encontro ocorre em um momento de crise diplomática com Israel, um aliado de Washington, após o presidente brasileiro fazer uma comparação entre a guerra em Gaza e o Holocausto. O governo brasileiro considera ter respondido de forma adequada às "provocações" das autoridades israelenses e, segundo interlocutores do chanceler brasileiro, Mauro Vieira, a orientação atual é evitar medidas que possam intensificar a crise diplomática.

Possíveis reações, como a expulsão do embaixador de Israel em Brasília, ou o fechamento da embaixada em Tel Aviv, seriam adotadas apenas em circunstâncias extremas, caso Israel tome novas ações hostis. Um membro do Itamaraty afirmou que não há intenção de expulsar o embaixador israelense, Daniel Zonshine, mas que essa decisão não depende apenas do Brasil.

A diplomacia brasileira optou por priorizar a reunião de chanceleres do G20, um grupo que inclui as principais economias do mundo, realizada nesta quarta-feira no Rio. O Brasil defenderá a reforma dos organismos internacionais, com destaque para o Conselho de Segurança da ONU.

Blinken chegou a Brasília na noite de terça-feira (20) para o início de uma viagem que também o levará à Argentina. O secretário de Estado participará de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 entre quarta e quinta-feira (22) no Rio de Janeiro.