Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira

O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Viera, abriu nesta quarta-feira (21) o encontro dos chanceleres do G20. A reunião, que acontece no Rio de Janeiro, reúne os representantes da maiores economias do mundo. O evento termina na próxima quinta-feira (22).



Segundo Mauro Vieira, o Brasil não concorda que as diferenças do mundo sejam resolvidas através da força militar, e afirmou que a Organização das Nações Unidas (ONU) está paralisada. "Nossas posições sobre os casos ora em discussão no G20, em particular a situação na Ucrânia e na Palestina, são bem conhecidas e foram apresentadas publicamente nos foros apropriados, como o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU".





