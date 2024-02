MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Golpistas na Praça dos Três Poderes





O Supremo Tribunal Federal já condenou 86 pessoas pela participação na depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes e tentativa de golpe do Estado. Nesta terça-feira (21), mais 15 golpistas foram condenados pela Corte . O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é investigado por ser mandante dos acontecimentos do 8 de janeiro.

Grande parte dos réus foram condenados por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas por esses crimes vão de três a 17 anos de prisão. Além disso, todos foram penalizados a pagar de modo solidário uma multa de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.





Cada golpista teve seu comportamento analisado individualmente pelo STF. A maior parte dos ministros seguiu o voto do relator Alexandre de Moraes.

Mesmo com a alegação dos réus de que suas condutas não teriam sido analisadas individualmente, o ministro relator considerou que os crimes cometidos por eles se configuram como "crimes de multidão". A utilização da teoria do crime de multidão elimina a necessidade de uma descrição detalhada da participação de cada acusado, visto que se torna impraticável, durante um tumulto, elucidar o passo a passo da conduta prejudicial.

O STF deve analisar mais 1.259 denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal.

Lista dos golpistas condenados

Adalgiza Maria Dourado – 17 anos;

Aécio Lúcio Costa Pereira – 17 anos;

Alessandra Faria Rondon – 16 anos e seis meses;

Alethea Verusca Soares – 16 anos e seis meses;

Ana Carolina Isique Guardieri Brendolan – 14 anos;

Ana Paula Neubaner Rodrigues – 16 anos e seis meses;

Andre Luiz Barreto Rocha – 14 anos;

Ângelo Sotero de Lima – 16 anos e seis meses;

Carlos Antonio Silva – 16 anos e seis meses;

Carlos Eduardo Bon Caetano da Silva – 16 anos e seis meses;

Charles Rodrigues dos Santos – 13 anos e seis meses;

Cibele da Piedade Ribeiro da Costa Mateos – 16 anos e seis meses;

Claudinei Pego da Silva – 16 anos e seis meses;

Cláudio Augusto Felippe – 16 anos e seis meses;

Clayton Costa Candido Nunes – 16 anos e seis meses;

Cleodon Oliveira Costa – 13 anos e seis meses;

Crisleide Gregorio Ramos – 14 anos;

Daniel Soares do Nascimento – 17 anos;

Davis Baek – 12 anos;

Diego Eduardo de Assis Medina – 17 anos;

Dirce Rogério – 16 anos e seis meses;

Edilson Pereira da Silva – 16 anos e seis meses;

Edinéia Paes da Silva dos Santos – 16 anos e seis meses;

Eduardo Zeferino Englert – 16 anos e seis meses;

Eric Prates Kobayashi – 16 anos e seis meses;

Fabrício Moura Gomes – 16 anos e seis meses;

Felipe Feres Nassau – 3 anos;

Fernando Kevin da Silva de Oliveira Marinho – 16 anos;

Fernando Placido Feitosa – 16 anos e seis meses;

Francisca Hildete Ferreira – 13 anos e seis meses;

Gabriel Lucas Lott Pereira – 11 anos e seis meses;

Gilberto Ackermann – 16 anos e seis meses;

Igilso Manoel de Lima – 16 anos e seis meses;

Ilson César Almeida de Oliveira – 16 anos e seis meses;

Ines Izabel Pereira – 14 anos;

Ivanes Lamperti dos Santos – 13 anos e seis meses;

Jaqueline Freitas Gimenez – 16 anos e seis meses;

Jaqueline Konrad – 13 anos e seis meses;

Jesse Lane Pereira Leite – 16 anos e seis meses;

Joanita de Almeida – 16 anos e seis meses;

João Lucas Vale Giffoni – 14 anos;

Joelton Gusmão de Oliveira – 15 anos e seis meses;

Jorge Ferreira – 13 anos e seis meses;

Jorge Luiz dos Santos – 16 anos e seis meses;

Jorginho Cardoso de Azevedo – 16 anos e seis meses;

José Carlos Galanti – 16 anos e seis meses;

Josias Carneiro de Almeida – 16 anos e seis meses;

Josiel Gomes de Macedo – 16 anos e seis meses;

Josilaine Cristina Santana – 16 anos e seis meses;

Josino Alves de Castro – 16 anos e seis meses;

Juvenal Alves Correa de Albuquerque – 16 anos e seis meses;

Leonardo Silva Alves Grangeiro – 13 anos e seis meses;

Levi Alves Martins – 17 anos;

Lucivaldo Pereira de Castro – 11 anos e seis meses;

Luiz Fernando de Souza Alves – 17 anos;

Manoel Messias Pereira Machado – 13 anos e seis meses;

Marcelo Cano – 16 anos e seis meses;

Marcelo Lopes do Carmo – 16 anos e seis meses;

Marcos dos Santos Rabelo – 11 anos e seis meses;

Maria Cristina Arellaro – 13 anos e seis meses;

Matheus Dias Brasil – 16 anos e seis meses;

Matheus Fernandes Bomfim – 16 anos e seis meses;

Matheus Lima de Carvalho Lázaro – 17 anos;

Moacir José dos Santos – 17 anos;

Moisés dos Anjos – 16 anos e seis meses

Nara Faustino de Menezes – 17 anos;

Nelson Ferreira da Costa – 16 anos e seis meses;

Orlando Ribeiro Júnior – 3 anos;

Osmar Hilebrand – 13 anos e seis meses;

Paulo Cesar Rodrigues de Melo – 16 anos e seis meses;

Raquel de Souza Lopes – 16 anos e seis meses;

Regina Aparecida Modesto – 17 anos;

Reginaldo Carlos Begiato Garcia – 16 anos e seis meses;

Robinson Luiz Filemon Pinto Junior – 16 anos e seis meses;

Rosana Maciel Gomes – 13 anos e seis meses;

Rosely Pereira Monteiro – 16 anos e seis meses;

Sandra Maria Menezes Chaves – 13 anos e seis meses;

Sérgio Amaral Resende – 16 anos e seis meses;

Sipriano Alves de Oliveira – 13 anos e seis meses;

Thiago de Assis Mathar – 14 anos;

Tiago dos Santos Ferreira – 14 anos;

Tiago Mendes Romualdo – 13 anos e seis meses;

Valéria Gomes Martins Villela Bonillo – 16 anos e seis meses;

Valeria Rosa da Silva Oenoki – 14 anos;

Watlila Socrates Soares do Nascimento – 13 anos e seis meses;

Ygor Soares da Rocha – 13 anos e seis meses.