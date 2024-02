Reprodução Tércio Arnaud, ex-assessor de Bolsonaro Investigado pela PF





Os ex-assessores de Jair Bolsonaro (PL), Tercio Arnaud e Marcelo Câmara, receberam uma intimação para depor pela Polícia Federal (PF). O depoimento deve ser prestado nesta quinta-feira (22/02). As duas figuras bolsonaristas são investigadas por uma suposta participação na tentativa de golpe de Estado, ocorrido em 8 de janeiro de 2023.

Arnaud é tido como um dos principais líderes do “gabinete do ódio”. No início de fevereiro, o ex-assessor teve seu celular apreendido durante a Operação Tempus Veritatis, que investiga Bolsonaro e toda sua equipe pela suspeita de um golpe de Estado.









Câmara foi preso durante a operação a pedido de Alexandre de Moraes , ministro do Supremo Tribunal Federal. De acordo com as investigações, foi comprovado que era de responsabilidade do ex-assessor coletar informações que “pudessem auxiliar a tomada de decisões do então Presidente da República Jair Bolsonaro na consumação do Golpe de Estado”. Além disso, é acusado de monitorar as localizações de Moraes e outras figuras públicas com “objetivo de captura e detenção quando da assinatura do decreto de golpe de Estado”.

A defesa de Arnaud e Câmara afirma que não recebeu as cópias dos autos e, por esse motivo, argumenta que o depoimento de seus clientes está comprometido.