Antônio Cruz/Agência Brasil - 20.02.2020 PF intima Bolsonaro a depor sobre tentativa de golpe

Nesta segunda-feira (19), a Polícia Federal (PF) intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a prestar depoimento na investigação que apura a tentativa de Golpe de Estado, que envolve o ex-mandatário, membros do seu governo e militares. A previsão é que o depoimento ocorra na próxima quinta-feira (22).

Nas redes sociais, o assessor de Bolsonaro, Fábio Wanjgarten, afirmou que a defesa trabalha com “as devidas providências a fim de assegurar ao Presidente toda a ampla defesa prevista constitucionalmente".

O depoimento é no âmbito da operação Tempus Veritatis (que significa "hora da verdade", em latim), deflagrada em 8 de fevereiro pela PF, que apura a suposta tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito após os resultados das eleições de 2022.

Além de Bolsonaro, dois ex-assessores alvos da mesma operação foram intimados. São eles Tercio Arnaud, apontado como um dos líderes do do chamado “gabinete do ódio", e Marcelo Câmara, que foi preso pela PF. A informação é do blog da Andreia Sadi, do portal G1.