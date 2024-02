Geraldo Magela/Agência Senado/Flickr Mauro Cid era ajudante direto do ex-presidente Jair Bolsonaro

Durante as investigações conduzidas pela Polícia Federal (PF) acerca da alegada articulação do núcleo do governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , em relação a um possível golpe de estado no país, as autoridades revelaram que membros do antigo governo estavam monitorando os deslocamentos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.



O propósito era garantir a prisão de Moraes, caso o golpe liderado pelos apoiadores de Bolsonaro fosse bem-sucedido. O próprio ministro do STF identificou a rede que rastreava sua localização, mencionando o caso na decisão que autorizou a operação realizada nesta quinta-feira (8) .









As investigações apontam que a coleta de dados e informações era feita por Augusto Heleno , general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Bolsonaro; Mauro Cid e Marcelo Costa Câmara, ex-assessores do antigo presidente.

Trechos da decisão



“A autoridade policial aponta que Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Marcelo Costa Câmara e Mauro César Barbosa Cid integraram o núcleo de inteligência paralela, responsável pela coleta de dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões ddo ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na consumação do golpe de Estado”, diz a PF na decisão.

“Os membros teriam monitorado o itinerário, o deslocamento e a localização do Ministro do Supremo Tribunal Federal e então chefe do Poder Judiciário Eleitoral, Alexandre de Moraes, e de possíveis outras autoridades da República, com o objetivo de captura e detenção, nas primeiras horas que se seguissem à assinatura do decreto de golpe de Estado”, completa.

Troca de mensagens entre assessores

Alexandre de Moraes era chamado de "professora" por Mauro Cid e Marcelo Câmara, segundo alegação da PF na decisão do magistrado. Nas conversas, os ex-assessores falavam sobre os deslocamentos de Moraes entre Brasília e São Paulo. Confira trechos de suas conversas:

Dias 15 e 16 de dezembro

– Câmara: Trabalhando

– Cid: Algo?

– Câmara: Viajou para SP hoje retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente pra SP mesmo dia. Por enquanto só retorna a Brasília pra posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba lhe retorno.



Dias 19 a 22 de dezembro

– Cid: O senhor está no Planalto?

– Cid: Por onde anda a professora?

– Câmara: Informação que foi para uma escola em SP.

– Câmara: Ontem

– Cid: E tem previsão de volta?

– Câmara: Somente para início do ano letivo

– Câmara: Apesar ter a previsão do período de recuperação

– Câmara: Tem dúvida



Dia 24 de dezembro

– Cid: Onde a professora está?

– Câmara: Deixa eu verificar:

– Câmara: Está em SP – volta dia 31 a noite para posse

– Cid: Na capital ou no interior?

– Câmara: Na residência em SP – eu não sei onde fica



Além das mensagens, havia a existência de uma minuta para que o golpe de Estado fosse decretado , encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro.

“Considerando que a minuta do decreto que declarava o Golpe de Estado previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes, o acompanhamento e monitoramento da autoridade — inclusive durante o Natal (24/12/2022) — demonstra que o grupo criminoso tinha intenções reais de consumar a subversão do regime democrático, procedendo a eventual captura e detenção do Chefe do Poder Judiciário Eleitoral”, relata a PF na decisão de Alexandre de Moraes.

Até o momento, ambas as defesas dos citados não se manifestaram sobre o assunto.