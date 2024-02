Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.09.2023 Penas variam entre 13 anos e 6 meses a 16 anos e 6 meses





Mais 29 pessoas envolvidas com a tentativa de golpe do 8 de janeiro foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar do julgamento ter sido finalizado no dia 5 de fevereiro , não havia uma definição em relação às penas, já que não se formou maioria em torno da dosimetria.

Sendo assim, foi prevalecido o estabelecimento de sentenças com base no voto médio dos ministros do STF, conforme sugerido por Cristiano Zanin . Das 29 pessoas, 21 tiveram suas penas em 16 anos e 6 meses de prisão; as outras oito, em 13 anos e 6 meses. Todos foram condenados a uma pena pecuniária de 100 dias-multa, o equivalente a cerca de 33 salários mínimos.





Lista de condenados e suas penas



De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os crimes que essas pessoas cometeram foram: associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; dano qualificado; deterioração de patrimônio tombado.

Francisca Hildete Ferreira – 13 anos e seis meses

Maria Cristina Arellaro – 13 anos e seis meses

Sipriano Alves de Oliveira – 13 anos e seis meses

Ygor Soares da Rocha – 13 anos e seis meses

Jaqueline Konrad – 13 anos e seis meses

Ivanes Lamperti dos Santos – 13 anos e seis meses

Sandra Maria Menezes Chaves – 13 anos e seis meses

Cleodon Oliveira Costa – 13 anos e seis meses

Eric Prates Kobayashi – 16 anos e seis meses

Carlos Eduardo Bon Caetano da Silva – 16 anos e seis meses

Edilson Pereira da Silva – 16 anos e seis meses

Joanita de Almeida – 16 anos e seis meses

Matheus Fernandes Bomfim – 16 anos e seis meses

Matheus Dias Brasil – 16 anos e seis meses

Nelson Ferreira da Costa – 16 anos e seis meses

Josino Alves de Castro – 16 anos e seis meses

Sérgio Amaral Resende – 16 anos e seis meses

Paulo Cesar Rodrigues de Melo – 16 anos e seis meses

Josilaine Cristina Santana – 16 anos e seis meses

Josiel Gomes de Macedo – 16 anos e seis meses

Jesse Lane Pereira Leite – 16 anos e seis meses

José Carlos Galanti – 16 anos e seis meses

Dirce Rogério – 16 anos e seis meses

Valéria Gomes Martins Villela Bonillo – 16 anos e seis meses

Ilson César Almeida de Oliveira – 16 anos e seis meses

Josias Carneiro de Almeida – 16 anos e seis meses

Igilso Manoel de Lima – 16 anos e seis meses

Claudinei Pego da Silva – 16 anos e seis meses

Carlos Antonio Silva – 16 anos e seis meses