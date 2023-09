Carlos Moura/SCO/STF Ministro do STF, Cristiano Zanin

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin , votou pela condenação do réu Aécio Lúcio Costa Pereira por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro , acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes . Restam votar oito ministros.

"Os indivíduos vieram preparados para a prática de crimes violentos, com armas brancos e objetos de proteção pessoal. Sublinhe-se que o réu foi preso em flagrante dentro do Senado Federal, onde gravou vídeos que não deixam a menor dúvida de sua participação na empreitada criminosa. Como bem sinalizou o relator, o réu não ingressou no Congresso para um 'passeio' ou uma 'visita'", afirmou Zanin durante a apresentação do voto.

Ontem (13), durante o primeiro dia de julgamento, votaram somente o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, e o ministro revisor, Nunes Marques. Os votos foram divergentes em relação à condenação por crimes contra a democracia.

Alexandre de Moraes se manifestou favorável à condenação de Aécio pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado,

golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. O magistrado propôs uma pena total de 17 anos de prisão para o réu.

Já Nunes Marques defendeu a condenação do réu por apenas dano qualificado e deterioração do patrimônio público . Dessa forma, a pena de Aécio seria de 2 anos e 6 meses de prisão em regime aberto.

Zanin sugeriu 15 anos de prisão, divergindo de Moraes apenas em relação à pena.

O réu foi preso em flagrante ainda dentro do Senado, no dia 8 de janeiro. A defesa alegou que Aécio estava em uma "manifestação pacífica" e que as depredações foram realizadas por pessoas infiltradas, não pelos manifestantes acampados.