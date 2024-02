Reprodução: Agência Brasil Michelle Bolsonaro é ex-primeira-dama da República

Michelle Bolsonaro usou uma frase da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja , para ironizar a operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (8), que mira Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.



Em 9 de dezembro do ano passado, Janja afirmou, durante uma Conferência Eleitoral e Programa de Governo PT, em Brasília, que "se tudo der certo, logo Bolsonaro vai estar preso".

Recuperando a frase da opositora, Michelle Bolsonaro utilizou o Instagram para compartilhar a notícia de que seu marido teria 24 horas para entregar o passaporte à Polícia Federal.

Na legenda da publicação, feita através da função "Stories", Michelle escreveu: "'Se tudo der certo...' Se lembram? Pois bem".

Bolsonaro não está preso

A operação da PF cumpriu quatro mandados de prisão preventiva, mas nenhum deles é para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detidos foram: Filipe Martins (ex-assessor de Bolsonaro), Marcelo Câmara (coronel da reserva do Exército), Rafael Martins (major das forças especiais do Exército) e Bernardo Romão Corrêa Netto (Coronel do Exército). O último não foi detido porque está nos Estados Unidos.

Ao todo, a PF cumpriu 33 mandados de busca e apreensão. No caso do ex-presidente, Bolsonaro foi obrigado a entregar o seu passaporte e impossibilitado de falar com os outros investigados.

"Querem prendê-lo"

Outros aliados também adotaram a linha de que Bolsonaro está sendo perseguido . O filho de Jair Bolsonaro e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL), mostrou indignação nas redes sociais. "A política do Brasil hoje é feita no Supremo Tribunal Federal", afirmou.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra do governo de Bolsonaro, afirmou estar sentindo "indignação", mas disse não estar surpresa. "Sabemos como funciona o mecanismo. Muitos não acreditavam quando a gente falava e agora estão vendo tudo acontecer. Que Deus tenha misericórdia do nosso país".

Carla Zambelli, deputada federal próxima de Bolsonaro, afirmou que a operação da PF teve relação direta com a manifestação de apoio a Bolsonaro feita na quarta-feira (7). "24h após uma linda demonstração de apoio popular, Bolsonaro e aliados são alvo de mandados. Além de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto também foi alvo de ação da PF", escreveu.