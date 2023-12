Reprodução/Twitter @JanjaLula Janja discursou em evento do PT

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja (PT), afirmou neste sábado (9) que, "se tudo der certo", logo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será preso. A fala foi feita durante a Conferência Eleitoral do PT.



Janja participou neste sábado de uma mesa que discutou a participação feminina na política. "Eu estou convencida que a gente precisa deixar de usar o termo 'bolsonarismo'. Esse cara, o inominável, está inelegível e, se tudo der certo, logo ele vai estar ó", disse ela à militância do PT, fazendo o sinal de prisão com as mãos.

Janja também disse que é necessário parar de chamar os seguidores do ex-presidente de "bolsonaristas", e passar a chamá-los de "fascistas".

"A gente precisa começar a chamar as pessoas de fascistas, porque é isso que elas são. É o fascismo que mata, que nos anula, que quer nos anular. Então, a gente precisa deixar esse período para trás e mudar, virar essa chave, começar a usar o termo 'fascista'. Deixar esse cara [Bolsonaro] lá no lugar que lhe é de direito para a história, que é nada, a lata do lixo", disse Janja, que foi aplaudida.



Condenado como inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro é investigado em inquéritos da Polícia Federal (PF), em apurações envolvendo o caso das joias e dos cartões de vacinação.