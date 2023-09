Arthur Max/MRE Quem é Filipe Martins, o ex-assessor que segundo Mauro Cid compartilhou uma 'minuta do golpe' a Bolsonaro?

Em delação à Polícia Federal (PF), Mauro Cid , que atuou como ajudante de ordens do Jair Bolsonaro , relatou que o ex-presidente teria recebido, em 18 de dezembro de 2022, uma "minuta do golpe" das mãos do ex-assessor Filipe Martins, por volta das 11 horas. Cid afirmou que esteve presente na reunião em que Martins entregou o documento a Bolsonaro, bem como na posterior reunião do ex-presidente com militares.

A agenda oficial de Bolsonaro indica a ausência de compromissos oficiais no dia. Cid mencionou a presença de um advogado constitucionalista e um padre na reunião com Martins, porém o e-mail não menciona outros participantes. Os detalhes foram divulgados nesta quinta-feira (21) pelos jornalistas Aguirre Talento e Bela Megale.

De acordo com Cid, Bolsonaro teria compartilhado uma parte da minuta considerada subversiva com os líderes das três Forças Armadas, sendo que somente Almir Garnier se manifestou a favor da ideia. As trocas de e-mails sugerem que a reunião confidencial com Garnier encerrou-se às 11 horas, pouco antes do encontro entre Martins e Bolsonaro.

Quem é Filipe Martins?

Filipe Martins, conhecido inicialmente por ser discípulo de Olavo de Carvalho, desempenhou o papel de assessor especial da Presidência para assuntos internacionais durante a gestão de Bolsonaro.

Nas eleições de 2022, Martins utilizou as redes sociais para compartilhar discursos alinhados ao bolsonarismo , os quais questionavam a segurança das urnas eletrônicas. Entretanto, após a derrota de Bolsonaro para Lula, o ex-assessor cessou suas publicações nas redes.

Um episódio notório envolvendo o ex-assessor ocorreu em 2021, quando ele teria feito o gesto conhecido como "White Power" (Poder Branco) com as mãos durante uma sessão no Senado que estava sendo transmitida pela televisão. O gesto é associado aos movimentos supremacistas brancos nos Estados Unidos. Em razão desse incidente, Filipe Martins chegou a ser denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF). No entanto, ele foi absolvido pelo juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, que considerou que não havia justa causa para a abertura do processo.