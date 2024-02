Valter Campanato/Agência Brasil - 18.10.2023 Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro também é alvo da operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta (8).

O mandado de busca foi realizado na residência do ex-presidente em Angra dos Reis nesta manhã. A PF determinou que Bolsonaro entregasse seu passaporte no prazo de 24 horas e proibiu que ele se ausente do país. O ex-presidente também está impedido de manter contato com os demais investigados.

Nesta manhã, dois de seus ex-auxiliares foram presos — o ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência, Filipe Martins, e o ex-ajudante de ordens, coronel Marcelo Câmara.

A Operação Tempus Veritatis deflagrada nesta quinta apura a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder.