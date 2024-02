Antônio Cruz/Agência Brasil - 24.08.2023 Mauro Cid, ex-ajudante de Jair Bolsonaro, ex-presidente

A Polícia Federal (PF) teve acesso à mensagens de aplicativos de celular que mostram que em janeiro de 2023, Mauro Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, usava um celular que havia sido registrdo nos Estados Unidos.

Os investigadores encontraram esta prova em um diálogo ocorrido em 12 de janeiro de 2023, dois dias após uma minuta de decreto presidencial com instruções para um eventual golpe ter sido encontrado no endereço do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.





“A apreensão de uma minuta de golpe de Estado acarretou intensa comunicação entre parte dos investigados em tom de preocupação, contexto que ratifica o conhecimento deles sobre a existência e o conteúdo do documento”, afirma o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A pedido de Moraes, autor das ordens da operação de hoje (8), já foram cumpridos até o momento quatro mandados de prisão e 33 de busca e apreensão contra políticos e militares suspeitos de planejar um golpe de Estado.

A apreensão desses documentos deixou Bolsonaro em estado de agitação. Na ocasião, Filipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, recebeu de Cid a notícia de que a documentação havia sido apreendida. Filipe teria mandado diversas mensagens em resposta, que segundo Cid, foram apagadas por Filipe rapidamente.

Filipe, que foi preso nesta quinta , pergunta em sequência: "Foi você que me mandou mensagem de um número americano?" Cid, então, responde positivamente.

Relação com os Estados Unidos



São vários os elos de Mauro Cid com os Estados Unidos. O pai, Mauro Lourena Cid, foi nomeado por Bolsonaro para comandar o escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) em Miami.

Ele também tem um irmão, Daniel, que é um programador de internet de renome e vive na Califórnia. Ele foi flagrado ajudando a discursar de que as eleições brasileiras seriam fraudadas. De acordo com a PF, Daniel usou um site de mínima rastreabilidade para divulgar na internet um inquérito parcial e distorcido, dando a entender que o sistema eleitoral é uma fraude. O próprio ex-presidente Bolsonaro compratihou o link do site.