Tânia Rêgo/Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é investigado de tramar uma tentativa de golpe de Estado

Um vídeo obtido pela Polícia Federal (PF) mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro articulando uma dinâmica golpista como seus mininistros durante uma reunião, realizada em 5 de julho de 2022, antes das eleições. Na ocasião, o então chefe do Executivo afirmou que iria "entrar em campo com seu Exército" para impedir uma derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp, e outras também mídias do Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral)? Se tem acordo, que acordo é esse que tá passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu Exército, meus 23 ministros”, declarou Bolsonaro durante a reunião, segundo a transcrição da PF.

A transcrição do vídeo foi apreendida pela PF na casa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O trecho, inclusive, aparece na decisão do ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal), que desembocou na operação que mira uma organização criminosa na tentiva de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 .





Pressão

No vídeo, Bolsonaro aparece pressionando seus ministros a apoiar uma tentativa de golpe. "E eu tenho falado com os meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar 23 [2023], olhar para trás e falar: o que que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia? Nós temos que nos expor. Cada um de nós. Não podemos esperar que outros façam por nós. Não podemos nos omitir. Nos calar. Nos esconder. Nos acomodar. Eu não posso fazer nada sem vocês. E vocês também patinam sem o Executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos", dispara Bolsonar num trecho.

Bolsonaro também cobra seus ministros a adotar o discurso de que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. "Daqui pra frente quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui, e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, ele vai vir falar para mim porque que ele não quer falar. Se apresentar onde eu estou errado, eu topo. Agora, se não tiver argumento pra me... demover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Tá no lugar errado", afirma.

De acordo com a PF, o então ministros da Justiça, Anderson Torres, e o chefe da Casa Civil, general Braga Netto, também fizeram falas na reunião, defendendo a tese. O mesmo aconteceu com Augusto Heleno, ministro do GSI, que falou em "virada de mesa".

"Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa é antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso pra mim é muito claro", declarou Heleno.