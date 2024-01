Reprodução/Instagram O ex-presidente Bolsonaro com os filhos Flávio, Carlos, Eduardo e Jair Renan

A Polícia Federal (PF) cumpre um mandado de busca e apreensão na casa da família Bolsonaro em Angra dos Reis, no litoral fluminense, nesta segunda-feira (29). A operação de hoje diz respeito à suposta espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). As informações são da CNN.

A residência em questão é a mesma onde Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com seus filhos Carlos, Eduardo e Flávio neste domingo (28) para fazer uma transmissão ao vivo sobre o caso. Na ocasião, o ex-mandatário afirmou que Ramagem é “um cara fantástico” e chamou de “narrativa” a questão da “Abin paralela”.

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) é um dos alvos de buscas da PF na operação que investiga a utilização para fins de monitoramento ilegal de autoridades realizado pela Abin durante a gestão do ex-diretor-geral Alexandre Ramagem , que comandou o órgão no governo Bolsonaro.

Além da casa em Angra dos Reis, os agentes da PF também cumprem mandados de busca e apreensão no gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal e em sua residência na Barra da Tijuca.

Em nota, a PF informou que busca "avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas". Ainda de acordo com a corporação, o grupo usou "técnicas de investigação próprias das polícias judiciárias, sem, contudo, qualquer controle judicial ou do Ministério Público".