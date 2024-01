Divulgação: São Pedro de Alcântara Chuvas em Santa Catarina

Um adolescente de 17 anos morreu após ser arrastado pela correnteza durante uma tempestade em Santa Catarina. O caso aconteceu no Rio Imaruí em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, na tarde de domingo (28). O corpo da vítima foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (29).

O temporal deixou várias famílias ilhadas, destruiu uma ponte e danificou outras regiões de Santa Catarina. A cidade mais atingida foi São Pedro de Alcântara, onde o adolescente morreu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tentou se agarrar em alguns galhos, mas afundou e foi encontrado somente nesta segunda.

De acordo a Defesa Civil, o bairro Santa Teresa foi o mais prejudicado pelas chuvas. O local teve várias casas alagadas e ao menos oito famílias ficaram isoladas devido ao aumento do nível do rio.

Ainda, em Chapadão do Lageado, no Vale do Itajaí, as tempestades da tarde de domingo chegaram a atingir 15 casas e cinco comércios da região. Segundo a Defesa Civil, em menos de uma hora foram mais de 100 milímetros de chuva.