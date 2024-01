Mastrangelo Reino/Governo de SP Entidades pedem o fim da Operação Escudo

Dois homens foram mortos por policiais militares na madrugada desse domingo (28), na retomada da Operação Escudo no Guarujá (SP), na Baixada Santista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as mortes teriam ocorrido após um confronto armado.

Duas motos em alta velocidade foram vistas pelos policiais, que realizavam patrulhamentos nas ruas da Vila Zilda, periferia do Guarujá. Eles ordenaram que os condutores parassem, o que não teria ocorrido, segundo informações da Secretaria.

Os PMs teriam sido alvos de disparos com arma de fogo, mas seguiram os suspeitos e revidaram ao ter a arma apontada em sua direção, ainda segundo informações da SSP. Os dois homens morreram no local. Uma pistola e um revólver foram encontrados com os suspeitos; as armas, dos suspeitos e dos policiais, foram apreendidas.

Operação Escudo



A Operação Escudo foi retomada no litoral paulista depois da morte do soldado Marcelo Augusto da Silva na última sexta-feira (26), na rodovia dos Imigrantes, em Cubatão. A nova fase da operação abrange cidades da Baixada Santista e do litoral sul.

A primeira fase da operação teve início em julho de 2023, após a morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, no Guarujá. Entre julho e setembro, 28 pessoas foram mortas pela polícia, sendo a operação mais violenta da PM paulista desde o Massacre do Carandiru, em 1992.

Após críticas de especialistas e pressão política contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), uma investigação foi instaurada para apurar o número elevado de mortes. No final de dezembro, a Justiça de São Paulo acatou um pedido do Ministério Público e tornou réus dois PMs pelo crime de homicídio duplamente qualificado.

Nessa quarta-feira (24), antes da retomada da Operação Escudo, três homens foram mortos em uma ação semelhante em São Vicente. Segundo a SSP, um grupo com 10 pessoas, suspeitas de conduzirem um ponto de tráfico de drogas, tentaram fugir da PM após um dos suspeitos atirar contra a viatura.

Dois homens teriam apontado armas para os policiais e foram alvejados. Os suspeitos baleados tinham 30, 24 e 26 anos.