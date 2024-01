Câmara dos Deputados Deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ)

O deputado federal Carlos Jordy (PL) se tornou alvo de buscas na 24ª fase da Operação Lesa Pátria , deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (18). O objetivo da investigação é identificar pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Contra Jordy, a PF cumpre mandados de buscas expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no gabinete do parlamentar na Câmara dos Deputados e em um endereço ligado a ele no interior do Rio de Janeiro.

Jordy não é o único alvo da 24ª fase da operação. Ao todo, a PF cumpre hoje 10 mandados de busca e apreensão, sendo oito no Rio de Janeiro e dois no Distrito Federal. O objetivo da Lesa Pátria é identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Jordy está em seu segundo mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Em 2022, foi reeleito com mais de 114 mil votos no Rio de Janeiro. Antes de se tornar deputado federal, ele já tinha sido vereador em Niterói entre 2017 e 2019.

Operação Lesa Pátria



Na Operação Lesa Pátria, os crimes investigados são: dano qualificado, associação criminosa, golpe de estado, incitação ao crime, destruição e deterioração.

Até a 23ª fase da operação, a PF já tinha cumprido diversos mandados e realizado apreensões. Ao todo, foram:

97 mandados de prisão preventiva

313 mandados de busca e apreensão

R$ 11.692.820,29 em bens apreendidos

R$ 5.032.147,00 em veículos apreendidos

R$ 8.400.000,00 em ônibus apreendidos

Além disso, foram realizadas 1.393 prisões em flagrante nos dias que sucederam os ataques de 8 de janeiro.