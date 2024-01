Reprodução: STF Manoel Carlos de Almeida Neto

O novo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski , decidiu nomear Manoel Carlos de Almeida Neto, 44 anos, advogado e professor, como secretário-executivo da pasta.

Atualmente, o cargo é ocupado por Ricardo Cappelli, do PSDB, que está de férias no momento.

Manoel Carlos é diretor jurídico da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e deixará o cargo para ser número 2 da pasta da Justiça. A nomeação deve acontecer após a posse de Lewandowski, que será dia 1º de fevereiro.

O escolhido já trabalhou no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e também já foi cotado para assumir o cargo de Lewandowski na Corte. Na época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o advogado Cristiano Zanin.





Ricardo Lewandowski

Nascido no Rio de Janeiro em 1948, Lewandowski se formou em ciências políticas e sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo em 1971, e em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo em 1973.

Jurista, advogado e ex-magistrado brasileiro. Na Suprema Corte, Lewandowski ficou 17 anos, de 2006 a 2023, tendo presidido o STF entre 2014 e 2016.

Lewandowski também presidiu, no Senado Federal, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016.

Após a aposentadoria do STF em abril do ano passado, ele passou a ocupar o ocupa o cargo de árbitro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. No dia 11 de janeiro, ao lado do ministro Flávio Dino, que assumirá a cadeira no STF em 22 de fevereiro , Lula anunciou que escolheu Lewandowski para o Ministério da Justiça.