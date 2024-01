Divulgação Ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo (PDT)

Aldo Rebelo (PDT), ex-ministro e ex-deputado federal, vai assumir a Secretaria das Relações Internacionais na cidade de São Paulo, após Marta Suplicy (Sem Partido) ter sido exonerada do cargo.

Na tarde desta quinta-feira (18), o ex-deputado confirmou o aceite ao convite de Nunes para assumir a secretaria:

“Recebi convite do prefeito Ricardo Nunes para uma secretaria na cidade de São Paulo. Decidi aceitar. Em comum acordo com o presidente Lupi, pedirei licença do PDT pelo período que ocupar a função.”

Marta Suplicy pediu demissão na semana passada para concorrer junto com Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo.

O PDT, partido de Aldo Rebelo, apoia a pré-candidatura de Boulos, que será o principal adversário de Nunes para assumir a Prefeitura de São Paulo.