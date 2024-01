José Luís da Conceição Marta e Boulos selaram aliança neste sábado

Marta Suplicy (sem partido) usou as redes sociais para comentar sobre o encontro com o candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL). Na reunião, ficou acordado que Marta participará da chapa do psolista, concorrendo a vice-prefeita.



"Recebi em minha residência, neste sábado (13 de janeiro), e me sinto muito honrada com a vinda de Guilherme Boulos e sua esposa, Natália, os amigos e companheiros de lutas Rui Falcão e sua esposa Cris", escreveu Marta ao publicar uma foto ao lado de Boulos.

A ex-prefeita da capital paulista, que deve se filiar novamente ao PT em breve, publicou um manifesto por uma frente ampla em São Paulo. "A hora é a de nos unirmos para construirmos a mais ampla frente política e social para o progresso e o desenvolvimento da cidade de São Paulo", diz um trecho do manifesto. (Leia o texto completo ao final da matéria)



Mais cedo, ao deixar a residência de Marta, onde o encontro ocorreu, Boulos disse que os dois se unem deixando desentendimentos para trás. "A aliança que está se construindo não vai olhar para o passado. É uma aliança que se constrói a partir do presente e do futuro", declarou Boulos. "As diferenças políticas, as críticas que eu fiz a ela que ela fez a mim, só mostram como é uma aliança que amplia, não é uma aliança entre pessoas que pensam da mesma forma", completou.

Segundo ele, o objetivo principal da união é "enfrentar e derrotar o bolsonarismo", já que seu principal rival, o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "A possibilidade da maior cidade do Brasil ser governada por um aliado de Bolsonaro une vários setores, mesmo com diferenças, para conseguir garantir uma vitória democrática esse ano", disse Boulos.

Veja a íntegra do manifesto publicado por Marta Suplicy



"A cidade de milhões de refugiados das secas, não vai se refugiar no silêncio quando tanta gente precise da sua vor marcante.

Não, nós não vamos e não podemos fugir desta missão, São Paulo.

A gente implora à sua alma vanguardista: vamos caminhar juntos pra manter o seu e o nosso espírito de liberdade e respeito vivos!

Você, São Paulo, que inspirou Mario de Andrade e toda uma geração a romper com velhos modelos; você que fez o Caetano aprender "de pressa a chamar-te de realidade"; você levou o Tom a cantar que em São Paulo "se ama com todo ódio e se odela com todo amor"; e o Itamar Assunção nos lembrou que São Paulo é outra coisa, não é exatamente amor, é identificação absoluta".

E todos nós que nos identificamos com as suas virtudes e qualidades, queremos fazer de você, novamente, o palco da vanguarda, o refúgio da lucidez, o marco-zero do respeito, a reserva da dignidade.

A hora é a de nos unirmos para construirmos a mais ampla frente política e social para o progresso e o desenvolvimento da cidade de São Paulo

O desfio central será o de nos organizarmos em torno de uma plataforma democrática de convivência e desenvolvimento da cidade de São Paulo.

Convocar a todos para o esforço de uma grande mobilização pela democracia. A favor do progresso, desenvolvimento e respeito pela diversidade.

Pela preservação do meio ambiente, pela manutenção de todas as conquistas e avanços de nossa sociedade.

Reafirmar nossa índole democrática, pluralista e igualitária.

Por justiça social, igualdade, respeito ao ser humano e liberdade.

Pelo incentivo permanente à cultura, pela educação e por toda a liberdade de manifestação.

Por uma FRENTE AMPLA que possa unir, juntar e somar todas as entidades da sociedade, partidos políticos, juventude, pessoas de todas as classes sociais, empresas, cidadãos, homens e mulheres que defendem, apreciam e lutam de forma intransigente pela manutenção de todas as nossas conquistas democráticas na nossa cidade e em nosso país.

Viva São Paulo! Viva o Brasil!"