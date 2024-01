Rovena Rosa/Agência Brasil - 20/04/2023 Marta Suplicy será vice de Boulos

A ex-senadora Marta Suplicy (Sem Partido) aceitou ser vice do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela prefeitura de São Paulo. O anúncio deve acontecer nos próximos dias.



Marta se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ouvir a proposta dos petistas sobre o pleito. Além de Lula, o deputado federal e ex-presidente do PT Rui Falcão participou do encontro.



Conforme a coluna apurou, Marta deve retornar ao PT ainda neste mês. Essa foi uma das condições impostas para que ela se tornasse vice na chapa de Guilherme Boulos.



O entrave no anúncio fica por conta do cargo que Marta ocupa atualmente. Secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, o ex-senadora é subordinada do prefeito Ricardo Nunes (MDB), seu principal adversário nas urnas neste ano.

Os bastidores dão conta de que Nunes não foi avisado sobre o encontro entre Marta e Lula, e teria se sentido traído pela secretária. Em diversas entrevistas, Ricardo Nunes disse apostar no apoio de Marta Suplicy à sua candidatura à reeleição.

A tendência é que a oficialização de Marta como vice na chapa de Guilherme Boulos ocorra após a ex-senadora deixar o cargo de secretária de Relações Internacionais da gestão Nunes. A conversa está prevista para a segunda quinzena do mês, quando a ex-senadora retorna de férias.

Marta retorna ao PT após oito anos longe do partido. Pela legenda, foi deputada federal, ministra dos governos Lula e Dilma Rousseff, senadora e prefeita de São Paulo entre 2001 e 2005.

Ela deixou o grupo político após as acusações da Operação Lava Jato e migrou para o MDB. Em 2018, deixou a legenda e ficou sem partido por dois anos, quando se filiou ao Solidariedade. Durante a pandemia, também saiu da legenda e se tornou próxima do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morto em 2021, e que a convidou para assumir o cargo na secretaria.