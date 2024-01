Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Vândalos invadem a praça dos Três Poderes e depredam os prédios

A polícia federal aponta uma consistente ligação do deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) com uma das maiores lideranças da extrema-direita de Campos dos Goytacazes, Carlos Victor de Carvalho, mais conhecido como CVC. As investigações mostram outras oito pessoas que atuaram no ataque às sedes da Praça dos Três Poderes. Segundo a PF, o agro goiano financiou em torno de 3 mil ônibus para os participantes do 8 de janeiro.

Lúcia Maria Caxias dos Santos, também conhecida como "Lúcia Banerj" e "Júnior Bombeiro" estão entre essas pessoas. A investigação captou diálogos em que Lúcia havia "participado ativamente nos acampamentos em frente ao quartel do Exército, em Brasília".

O que leva crer que Lúcia participou efetivamente dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro é sua conversa com Júnior, cuja transcrição diz:

"Oi, Júnior. Tudo bem? Com certeza, meu filho, com certeza. E eu vou presa a qualquer momento (risos). Porque eu tô no meio do pessoal organizando. Pessoal do agro lá de Goiânia, dos arredores de Brasília e tudo. O agro botou aí um apoio aí pra três mil ônibus. Não sei como que eles vão sair. Pessoal tá combinando de chegar diversos horários assim pra não, né? Tem gente que vai chegar de madrugada, tem gente que vai chegar… mas o negócio tá grande. O negócio tá grande, tá? Tá bonito’.”



Suspeitos dos ataques antidemocráticos



O deputado federal Carlos Jordy era o principal alvo da Operação Lesa Pátria , deflagrada na manhã desta quinta-feira (18). Além dele, outras nove pessoas estão sendo investigadas por planejar, financiar e incitar atos democráticos desde as eleições de 2022 até o início do ano passado, no interior do estado do Rio de Janeiro.



Lista de suspeitos: