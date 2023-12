Claudio Reis / FramePhoto / Agência O Globo - 2.7.19 Deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP)

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) foi vítima de uma tentativa de assalto no bairro da Bela Vista, em São Paulo (SP), na tarde deste sábado (9).

A parlamentar estava saindo do sindicato dos padeiros de São Paulo, localizado na rua Major Diogo, onde acontecia um evento do seu partido, e se dirigia, de carro, a um gabinete itinerante.

Ela relata, em vídeo publicado no X, antigo Twitter, que nesse momento um homem quebrou o vidro dianteiro do carona, mas que jogou o celular no chão, onde o motorista saiu do local. Ainda segundo Tabata, os estilhaços a atingiram na boca e nas mãos.

"Essa não é a minha SP, esse não é o lugar que eu trabalho para criar os meus filhos", disse a deputada, que continuou a fala em tom de desabafo para falar da violência que atinge a capital paulista.

"Não é razoável que no sábado de manhã, no trabalho, isso aconteceça com a gente. Estou bem, mas muito chateada e com mais vontade ainda de mudar essa situação horrível que vem tomando conta da nossa cidade."

Infelizmente, eu e o Ricardo acabamos de ser vítimas da violência que vem tomando conta da nossa cidade. Graças ao bom Deus, estamos bem. Nunca me senti tão insegura na minha cidade e essa não é a SP em que eu quero criar meus filhos. Precisamos ter coragem de dar um basta nisso. pic.twitter.com/lesC0gZFAq — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) December 9, 2023





Tabata Amaral é um dos principais nomes cotados entre os pré-candidatos a prefeitura de São Paulo em 2024. Ela foi eleita deputada federal pela primeira vez em 2018, com 264 mil votos, pelo PDT e reeleita em 2022 pelo PSB.